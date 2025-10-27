ΦΠΑ:Τέλος στον «πονοκέφαλο» πολλών ιδιοκτητών επιχειρήσεων επιχειρεί να βάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς περισσότερες από 1 εκατ. που έκαναν έναρξη εργασιών έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 και τηρούν απλογραφικά βιβλία, έχουν τη δυνατότητα από αυτόν τον μήνα να ενταχθούν προαιρετικά στο σύστημα της μηνιαίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

Η δυνατότητα μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ αντί για τριμηνιαία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν καλύτερα τις πληρωμές τους, αποφεύγοντας τη συσσώρευση οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου.

Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου που «τρέχει» από την 1η Ιουλίου 2025 και «έπιασε» 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Μαρτίου 2025, το σύστημα άνοιξε για περισσότερους. Όσοι έχουν κάνει έναρξη έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, μπορούν να επιλέξουν τη μηνιαία υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Η επιλογή δηλώνεται ηλεκτρονικά μέχρι την προτελευταία εργάσιμη του 1ου, 4ου, 7ου ή 10ου μήνα, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου. Η ισχύς ξεκινά από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν περάσουν 12 μήνες.

Η μηνιαία δήλωση ΦΠΑ «επιστρατεύτηκε» για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή κυρίως εποχικών επιχειρήσεων, οι οποίες ανοίγουν λίγο πριν από την τουριστική σεζόν, εισπράττουν ΦΠΑ και εξαφανίζονται χωρίς να τον αποδώσουν. Με το νέο καθεστώς, η ΑΑΔΕ αποκτά ταχύτερη εικόνα των συναλλαγών και περιορίζει την απώλεια εσόδων.

Το πρώτο «κύμα» των δηλώσεων ΦΠΑ με τον μήνα αφορά όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν το 2024 και μέχρι το α’ τρίμηνο του 2025. Ανεξάρτητα από βιβλία, υποχρεούνται σε μηνιαία δήλωση ΦΠΑ. Μετά την πάροδο 24 μηνών από την έναρξη εργασιών τους, μπορούν να επιστρέψουν στην τριμηνιαία υποβολή.

Παράλληλα, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, το νέο σύστημα αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον «κενό ΦΠΑ», δηλαδή τις απώλειες που υφίσταται το κράτος από τη μη απόδοση του φόρου. Το 2024, το ποσοστό μειώθηκε στο 10% από 13,7% το 2022, ενώ, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7% μέσα σε διάστημα δύο ετών. ακόμη, εκτιμάται ότι η χώρα μας προσεγγίζει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπολογίζεται περίπου στο 5%, τα επιπλέον δημοσιονομικά έσοδα ανέρχονται δυνητικά σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ.