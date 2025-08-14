Φωτογραφίες ντοκουμέντα για τους εμπρησμούς στην Πάτρα – Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή

Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα διακρίνονται οι τρεις συλληφθέντες για εμπρησμό στην περιοχή της Πάτρας, ένας εκ των οποίων έχει ομολογήσει, λίγο πριν υπάρξει φωτιά στα σημεία από τα οποία πέρασαν.

Στην πρώτη φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤΝews, διακρίνεται ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, να βρίσκεται εντός οικοπεδικής έκτασης. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.

Σε βάρος του 25χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία του εμπρησμού και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (14/8) ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι κινήσεις του συλληφθέντα καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας και από φωτογράφο που βρέθηκε στο σημείο.

Σε άλλες φωτογραφίες ντοκουμέντα διακρίνονται οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό για τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας.

Στη μία φωτογραφία διακρίνονται ο 27χρονος και 19χρονος που συνελήφθησαν να βρίσκονται σε μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Το χρονικό των συλλήψεων

Σε δύο συλλήψεις, ενός 27χρονου και ενός 19χρονου, για τη φωτιά στα Συχαινά, στην Αχαΐα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, σε κοινή επιχείρηση με το ανακριτικό σώμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενά μνήμης, ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του και να υπέδειξε το σημείο, στο οποίο έβαλε φωτιά, το λεγόμενο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος φέρεται να είπε πως έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα, ενώ δεν προσδιόρισε το κίνητρό του, την ώρα που η ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα, προχώρησε σε μία ακόμη σύλληψη ενός 15χρονου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 19χρονος λέει ότι έβαλε τη φωτιά μαζί με έναν 27χρονο. Στην κατοχή του τελευταίου βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Όπως προέκυψε, το σακίδιο το κρατούσε κατά την προσέγγισή του στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν μέσω βίντεο τους δύο νεαρούς, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο της φωτιάς με μηχανάκι. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία κατοίκου της περιοχής ότι είδε τον 19χρονο και τον 27χρονο να πετάνε ένα μπουκάλι.

Παρακάτω η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συνολικά, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς στην Αχαΐα τα τελευταία 24ωρα, καθώς και μία προσαγωγή».