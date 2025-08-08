Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 2025
31.9 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Εκκενώθηκε ο 1ος όροφος

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όταν ξέσπασε φωτιά εντός των εγκαταστάσεών του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος έχει εκκενωθεί.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο

0
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα δεδομένα στις προσλήψεις και τις υπερωρίες – Τι φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο

0
Πάνω σε οκτώ βασικούς άξονες στηρίζεται το νέο εργασιακό...
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλλονιά – Μήνυμα 112 για εκκένωση τριών περιοχών

0
Φωτιά στην Κεφαλλονιά: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Καραβάδος...
ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε από νευρολόγο στο Σισμανόγλειο που ζήτησε τη μεταφορά της στη νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού

0
Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωση του Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα απ’ τον κόσμο του ΠΑΟΚ!

0
Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε στην Τούμπα και γνώρισε την...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group