Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Εκκενώθηκε ο 1ος όροφος

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όταν ξέσπασε φωτιά εντός των εγκαταστάσεών του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος έχει εκκενωθεί.