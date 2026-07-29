Φωτιά στην Πάρο: Η εικόνα από το διάστημα δείχνει το μέγεθος της καταστροφής

Η μεγάλη φωτιά στην Πάρο που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ, επηρέασε συνολικά περίπου 10.000 στρέμματα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από δορυφορικές καταγραφές.

Όπως επισημαίνουν το meteo.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η εκτίμηση βασίζεται στην ανάλυση των θερμών σημείων που εντοπίστηκαν από δορυφόρους και αφορά την έκταση στην οποία εξαπλώθηκε η φωτιά, χωρίς να ταυτίζεται με την τελική καμένη επιφάνεια.

Τι δείχνει η δορυφορική καταγραφή

Οι επιστήμονες αξιοποίησαν τα δεδομένα του οργάνου VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), το οποίο βρίσκεται στους δορυφόρους πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21, καταγράφοντας τα θερμά σημεία της πυρκαγιάς κατά το τελευταίο 24ωρο.

Στην ανάλυση ενσωματώθηκαν και τα στοιχεία για τις ριπές των ανέμων που καταγράφηκαν έως τις 11:00 της Τετάρτης από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων, υπολογίζεται ότι η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα. Ωστόσο, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι για την ακριβή αποτύπωση της καμένης έκτασης θα απαιτηθεί επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια τόσο οι καμένες περιοχές όσο και πιθανές νησίδες που διασώθηκαν.

Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία.

Στο πεδίο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 24 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει τις επιχειρήσεις. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές στην περίμετρο της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.

Ο καπνός έφτασε μέχρι την Κρήτη

Σύμφωνα με τον κόμβο ατμοσφαιρικής σύστασης AtmoHub, το νέφος καπνού που δημιουργήθηκε από τη φωτιά μεταφέρθηκε με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων, επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των υπόλοιπων Κυκλάδων, αλλά και τμήματα της βόρειας Κρήτης.

Η προσομοίωση βασίστηκε σε δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού, αποτυπώνοντας την πορεία του νέφους πάνω από το Αιγαίο.

Ανησυχία για την ενίσχυση των ανέμων

Μεγάλη πρόκληση για τις πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούν οι καιρικές συνθήκες, καθώς μετά το μεσημέρι της Τετάρτης οι άνεμοι στις Κυκλάδες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η Πάρος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς), ενώ μέχρι στιγμής έχουν σταλεί τέσσερα προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές που απειλήθηκαν από τις φλόγες.

Βάλλης για φωτιά στην Πάρο: «Είμαστε δίπλα στα πληρώματα των σκαφών»

“Η χθεσινή εφιαλτική νύχτα στην Πάρο μας γέμισε όλους με βαθιά ανησυχία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί και επεκτάθηκε ραγδαία λόγω των ισχυρών ανέμων έθεσε σε άμεσο κίνδυνο οικισμούς, ανθρώπινες περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον των Κυκλάδων.

Ως Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάρου που δοκιμάστηκαν, καθώς και στα πληρώματα των σκαφών που βρέθηκαν στην περιοχή και παρέμειναν σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί.

Πολλοί συνάδελφοι, ναυτικοί και εθελοντές έδωσαν τη δική τους μάχη δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν οι αναζωπυρώσεις και να προστατευθούν οι παράκτιες περιοχές. Η χθεσινή φωτιά στην Πάρο αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πόσο ευάλωτα είναι τα νησιά μας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα και πόσο απαραίτητος είναι ο διαρκής συντονισμός επίγειων, εναέριων και θαλάσσιων δυνάμεων.

Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει τελείως και οφείλουμε όλοι να παραμένουμε σε απόλυτη εγρήγορση.” ανέφερε ο Προέδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης, για τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρο.