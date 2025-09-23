Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
22.4 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ άρχισε η πυρκαγιά

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Από πυλώνα της ΔΕΗ ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρνηθα σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη, ορεινή περιοχή κοντά στο καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Η πρόσβαση στο σημείο ήταν περιορισμένη, γι’ αυτό κινητοποιήθηκαν τρία πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος) με συνολικά 80 πυροσβέστες και επιπλέον 25 πυροσβέστες για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν γρήγορα από εθελοντικά οχήματα, υδροφόρες του ΟΤΑ και οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, που διευκόλυναν την κυκλοφορία και τη μετακίνηση των δυνάμεων στο δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά προκλήθηκε και πάλι από βλάβη σε μετασχηματιστή που βρίσκεται σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ. Ο συγκεκριμένος πυλώνας επιθεωρήθηκε λεπτομερώς τόσο από τα πληρώματα της Πυροσβεστικής όσο και από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία βρέθηκαν στο σημείο με τρία οχήματα για να διασφαλίσουν την αποκατάσταση και την ασφάλεια.

Η φωτιά οριοθετήθηκε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, χάρη στην απουσία ισχυρών ανέμων και στην αποτελεσματική κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο παρέμειναν πυροσβεστικές ομάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προκειμένου να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής και ταυτοποίησης θυμάτων εδώ και δυόμισι χρόνια

0
«Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα επί 2,5 χρόνια ταυτοποίησης των σορών...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026

0
Σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ αποτιμάται για τους δημοσίους υπαλλήλους...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6 είδη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο για πιο δυνατά οστά

0
Το ασβέστιο συμβάλλει στη διατήρηση γερών οστών και δοντιών,...
MEDIA

Η Ανθή Βούλγαρη ξέσπασε σε κλάματα για τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο και συγκλόνισε τα βραβεία ΠΣΑΠΠ

0
Στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» η Ανθή Βούλγαρη δεν...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

0
Ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε… λογαριασμό στην Πορτογαλία. Ο Έλληνας...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group