ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλλονιά – Μήνυμα 112 για εκκένωση τριών περιοχών

Newsroom
Newsroom

Φωτιά στην Κεφαλλονιά: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Καραβάδος στην Κεφαλονιά. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους τριών περιοχών για απομάκρυνση.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08/08) στην Κεφαλονιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Καραβάδος.

Ήδη ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

