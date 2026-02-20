Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
Φως στο τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη ερευνά μία νέα σκοτεινή υπόθεση που σοκάρει

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Απόψε στις 23.20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά μία νέα, σκοτεινή υπόθεση εξαφάνισης, ενώ ανοίγει ξανά τον φάκελο της Αμαλιάδας, φέρνοντας στο προσκήνιο σοκαριστικά στοιχεία που αλλάζουν τα δεδομένα.

  • Νέο θρίλερ στην Πελοπόννησο που κόβει την ανάσα…

Τα ίχνη του εύπορου Ελληνοαμερικανού χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται… Οι αντιφάσεις και τα ανεξήγητα γεγονότα που συνθέτουν τον δυσεπίλυτο γρίφο. Ποια μυστικά θάφτηκαν μέσα στη νύχτα; Τι λέει στο «Τούνελ» ο τελευταίος μάρτυρας και ποιες είναι οι υποψίες των παιδιών του από την Αμερική;

  • Αμαλιάδα: Η επιβεβαίωση του «Τούνελ» για τον Παναγιωτάκη

Κατηγορία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου και για τον Παναγιωτάκη. Οι κρίσιμες λεπτομέρειες και όσα αποδόμησαν τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης περί εμπλοκής τρίτων προσώπων. Όλες οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που αποκάλυψε η εκπομπή.

Η Αγγελική Νικολούλη κάνει το επόμενο βήμα

Αυτή τη φορά, η Αγγελική Νικολούλη επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπλήξη στο κοινό της. Τα βιβλία της μεταφέρονται στη μικρή οθόνη, σε μορφή σειρών, και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Ο Γρηγόρης Μελάς αποκάλυψε, στο Πρωινό της Πέμπτης, ότι θα έχουμε πέντε κύκλους σειρών των 6 επεισοδίων, με την σκηνοθεσία να παραμένει ανοιχτή παρότι η αρχική συμφωνία ήταν με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

