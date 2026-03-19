Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 2026
12.1 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως 15 Μαΐου για τις δηλώσεις με έκπτωση φόρου 4%

Newsroom

Οι φορολογούμενοι κερδίζουν δύο επιπλέον εβδομάδες για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση, ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα για τις δηλώσεις και την πληρωμή παραμένει αμετάβλητο.

Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4% στην οφειλή του φόρου, εφόσον αυτή εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων. Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026.

Ροή Ειδήσεων

LIFE & STYLE

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group