Φορολογικές δηλώσεις 2026: Επιπλέον φόρος 995 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε παραλήπτη χρεωστικού εκκαθαριστικού – Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Ξεπέρασαν τα 42,1 εκατ. ευρώ οι φόροι εισοδήματος με τους οποίους χρεώθηκαν οι πρώτοι 42.385 φορολογούμενοι που υπέβαλαν φορολογικές τους δηλώσεις για το έτος 2025 και έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το ποσό του φόρου που καλείται να πληρώσει κάθε ένας από τους φορολογούμενους αυτούς αγγίζει τα 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο.

Η Α.Α.Δ.Ε. ανήρτησε τα στατιστικά στοιχεία από την εκκαθάριση των πρώτων 183.963 δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ήδη υπέβαλαν ισάριθμα νοικοκυριά (άγαμοι φορολογούμενοι και ζεύγη εγγάμων φορολογουμένων). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το 76,96% των υποβληθεισών και εκκαθαρισμένων δηλώσεων είναι μηδενικές ή πιστωτικές και μόλις το 23,04% είναι χρεωστικές. Προκύπτει επίσης ότι σε κάθε μία από τις χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχεί μέσο ποσό φόρου προς πληρωμή ύψους 995 ευρώ!

Ειδικότερα, τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. για την υποβολή και εκκαθάριση των πρώτων 183.963 φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δείχνουν τα εξής:

2) 42.385 υποβληθείσες δηλώσεις, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,04% του συνόλου ήταν χρεωστικές. Από τις δηλώσεις αυτές προέκυψαν εκκαθαριστικά σημειώματα με επιπλέον βεβαιωθέντα ποσά φόρου εισοδήματος συνολικού ύψους 42.199.081 ευρώ. Ο μέσος επιπλέον φόρος που βεβαιώθηκε ανά χρεωστική δήλωση ανήλθε σε 995 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που παρέλαβαν τα εκκαθαριστικά αυτά, οφείλουν να καταβάλουν τις οφειλές φόρου είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% έως τις 31/7/2026 είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, την πρώτη εκ των οποίων μέχρι τις 31/7/2026 και την τελευταία μέχρι τις 28/2/2027.

2) 66.650 δηλώσεις φυσικών ή ποσοστό 36,23% του συνόλου ήταν πιστωτικές, από τις οποίες προέκυψαν εκκαθαριστικά σημειώματα με επιστρεπτέα ποσά φόρου συνολικού ύψους 20.320.024 ευρώ. Το μέσο ποσό επιστροφής φόρου ανά πιστωτική δήλωση ανήλθε σε 304,88 ευρώ.

3) 74.928 δηλώσεις ή ποσοστό 40,73% ήταν μηδενικές.