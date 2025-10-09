Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
22.1 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Φορείο με ηλικιωμένη έπεσε από ασθενοφόρο στον δρόμο – Άνοιξε η πόρτα του οχήματος

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Απίστευτο κι όμως ελληνικό είναι ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα κινδύνεψε καθώς το φορείο της γλίστρησε στο οδόστρωμα ενώ μεταφερόταν με ασθενοφόρο προς το σπίτι της στον Άγιο Βασίλειο

Ευτυχώς το φορείο στάθηκε στις ρόδες του και η ασθενής δεν ανατράπηκε.

Πρόκειται για ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή, που συνεργάζεται με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για μεταφορές ασθενών.

Η ίδια δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη λόγω της κατάστασης της υγείας της, ενώ ευτυχώς δεν ακολουθούσε από πίσω άλλο αυτοκίνητο, ώστε να την παρασύρει και να την τραυματίσει ή πολύ περισσότερο και να την σκοτώσει. Επίσης, καθοριστικό ήταν ότι η πόρτα άνοιξε και το φορείο βρέθηκε στον δρόμο ενώ το ασθενοφόρο ήταν σταματημένο και δεν κινούνταν με ταχύτητα, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο evros-news.

Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη ειδοποίησε το Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ευτυχώς ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ενώ η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προχώρησε άμεσα σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία από την Κομοτηνή που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, γιατί δεν επαρκεί το ένα ασθενοφόρο που διαθέτει το νοσοκομείο.

Παράλληλα έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Αν δηλαδή το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν “ασφάλισε” σωστά το φορείο και αυτό με το ξεκίνημα του οχήματος έπεσε πάνω στην πόρτα και την άνοιξε με αποτέλεσμα να βρεθεί στον δρόμο ή αν η πόρτα δεν είχε κλείσει σωστά.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το στεγαστικό στο μικροσκόπιο του dimarxos.gr – Τα προβλήματα και οι άμεσες λύσεις [έρευνα]

0
Η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια κρίση που δεν...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026

0
Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026 - Το...
LIFE & STYLE

Δήμητρα Ματσούκα: Η απάντηση για τη γυμνή φωτογραφία που ανέβασε – «Δεν περίμενα να αναστατώσει τόσο πολύ»

0
Δήμητρα Ματσούκα: Η κάμερα της εκπομπής Happy Day στον...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επιστήμονες βρήκαν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος – Είναι πολύ πάνω από 100

0
Επιστήμονες βρήκαν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει...
MEDIA

Αλέκος Συσσοβίτης: Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία στην τηλεθέαση, αλλά τώρα είναι το ψωμί μας

0
Αλέκος Συσσοβίτης: Για τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε ο Αλέκος...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group