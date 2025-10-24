Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ξεψαχνίζουν» τις τηλεφωνικές συνομιλίες των δύο 22χρονων για να βρουν τον ηθικό αυτουργό

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν φως στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του.

Η πρώτη δόση από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τις συνομιλίες των 22χρονων που κατηγορούνται για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα, βρίσκεται από χθες Πέμπτη (23.10.25) στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν παραλάβει το δεύτερο μέρος των συνομιλιών, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και εστιάζουν στο πακιστανικό τηλέφωνο που είχε μαζί του ο 22χρονος καθ’ ομολογίαν συνεργός του εγκλήματος, που όπως έχει παραδεχθεί, το πέταξε μετά το φονικό.

Στόχος των αστυνομικών είναι να διαπιστώσουν με ποια άλλα πακιστανικά τηλέφωνα συνομιλούσε ο 22χρονος. Έτσι, εκτιμούν ότι θα καταλήξουν στο πακιστανικό τηλέφωνο που είχε ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν καταλήξει πως το σκούτερ το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει οι δύο 22χρονοι για τη διαφυγή τους, τους το είχε δώσει κάποιος από την παρέα τους.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί οι δύο 22χρονοι.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής ισχυρίζεται ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον επιχειρηματία, ενώ ο φερόμενος ως συνεργός υποστηρίζει ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ και πως μετά τη διπλή δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα, με τις Αρχές να μην πείθονται από τους ισχυρισμούς του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη και στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, μεταξύ αυτών και συγγενικό άτομο του 68χρονου θύματος.

