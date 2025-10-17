Τη δική του εκδοχή για τα όσα έλαβαν χώρα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα πριν και μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του επιστάτη του έδωσε στους αστυνομικούς ο 22χρονος που συνελήφθη ως συνεργός στο ειδεχθές έγκλημα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχει στα χέρια της η Ελληνική Αστυνομία τα βασικά, ο κατηγορούμενος, ισχυρίστηκε ότι το 2022 γνωρίστηκε με τον ανιψιό του θύματος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα όπου εργαζόταν. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους του ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Κατά την παραμονή του στο κάμπινγκ, τον προσέγγισε όπως ισχυρίστηκε, το τρίτο βράδυ ο θανών και τον κακοποίησε σεξουαλικά. Αυτός άρχισε να φωνάζει και τότε το θύμα έβγαλε από τη τσέπη του αρκετά χαρτονομίσματα, του έδωσε 400 ευρώ και του είπε «πάρε αυτά για να μην μιλήσεις», πλην όμως εκείνος συνέχισε και τότε το θύμα του είπε -σύμφωνα με τα λεγόμενά του 22χρονου στις Αρχές- «Ποιον θα πιστέψουν, εσένα που είσαι 18 χρονών ή εμένα που είμαι πενήντα χρόνια εδώ;».

Την επόμενη ημέρα, αποχώρησε όπως είπε από το κάμπινγκ και επέστρεψε στην Αθήνα ενώ, το επόμενο διάστημα, έμπλεξε με τα ναρκωτικά λόγω του παραπάνω γεγονότος καθώς δεν μπορούσε να το ξεπεράσει.

Στη συνέχεια ο 22χρονος αναφέρθηκε στις απόπειρες που έκανε προκειμένου να πάρει χρήματα από τον 68χρονο -οι οποίες απέβησαν άκαρπες- και κατέληξε στην ημέρα που έγινε το έγκλημα.

Όπως περιέγραψε συγκεκριμένα ανέφερε στον άλλον 22χρονο (που συνελήφθη ως δράστης) ότι γνωρίζει έναν ηλικιωμένο ο οποίος βρίσκεται στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα και μεταφέρει πολλά χρήματα. Αφού του ανέφερε ότι δύο φορές προσπάθησε να τον απειλήσει για να του αποσπάσει χρήματα, με αρνητικό αποτέλεσμα, ο έτερος 22χρονος του είπε χαρακτηριστικά «τι λες ρε φλώρε. Θα πάμε μαζί αυτή την φορά και θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Βραδινές ώρες 4 προς 5 Σεπτεμβρίου μετέβη με ταξί στην οικία του 22χρονου και συνέχισαν μαζί για το κέντρο της Αθήνας. Εκεί παρέλαβαν ένα λευκό δίκυκλο scooter μάρκας Honda και κινήθηκαν προς Καλαμάτα. Αφού έφτασαν στην Καλαμάτα διέμειναν σε ξενοδοχείο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του 22χρονου Ελληνοβρετανού.

Μαζί τους έφεραν και μια θήκη κιθάρας στην οποία ο 22χρονος είχε τοποθέτησει ένα περίστροφο, ασημί χρώματος, και μια ξανθιά περούκα. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς Φοινικούντα και όταν έφτασαν στο κάμπινγκ, ο Ελληνοβρετανός, φόρεσε την ξανθιά περούκα και εισήλθε στο κάμπινγκ ενώ ο συνεργός, τον περίμενε, όπως είπε, στη μοτοσικλέτα που είχαν σταθμεύσει στην είσοδο του κάμπινγκ.



Λίγο αργότερα άκουσε, όπως κατέθεσε, πέντε ή έξι πυροβολισμούς και ένα άτομο να φωνάζει βοήθεια και είδε τον έτερο 22χρονο να κινείται προς τα μοτοσικλέτα λέγοντας του: «Κάτσε πίσω εγώ οδηγάω».

Όπως ισχυρίστηκε, μερικά μέτρα παρακάτω ζήτησε από τον Ελληνοβρετανό να σταματήσει τη μοτοσικλέτα και αφού αποβιβάστηκε άλλαξε ρούχα και επέστρεψε αρχικά κολυμπώντας και συνέχεια πεζός στην Καλαμάτα και επιβιβάστηκε σε λεωφορείο για την Αθήνα.