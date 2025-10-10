Φοινικούντα: Η αποκάλυψη του κινήτρου της διπλής δολοφονίας των δύο φίλων μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αποτελεί βασικό στόχο των αστυνομικών του τμήματος Ανθρωποκτονιών που θεωρούν πως βρίσκονται κοντά στην σύλληψη του δράστη. Η αποκάλυψη των στοιχείων της μοτοσικλέτας οδηγούν σιγά-σιγά τις Αρχές προς τον εκτελεστή του Κώστα Τομαρά και του Βασίλη Γιαννόπουλου, το βράδυ της περασμένης Κυριακής μέσα στο κάμπινγκ «Ammos». Αυτό που ενδιαφέρει όμως είναι και οι λόγοι της διπλής δολοφονίας και προς αυτή την κατεύθυνση, οι αστυνομικοί ζήτησαν την επίσπευση του ανοίγματος της τελευταίας διαθήκης του συνιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος Κώστας, είχε τροποποιήσει τη διαθήκη μόλις λίγα 24ωρα πριν την δολοφονία και οι αστυνομικοί θέλουν να μάθουν ποιος είναι ο αποδέκτης της τεράστιας περιουσίας. Για αυτό τον λόγο σήμερα στις 09.30 στο Ειρηνοδικείο Πύλου θα ανοιχθεί η διαθήκη. Παρόντες αναμένεται να είναι πρόσωπα των οικογενειών των δύο ανδρών, μιας και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κώστας Τομαράς άφηνε τα πάντα στον επιστήθιο φίλο του και επιστάτη του κάμπινγκ.

Ενδεχομένως η διαθήκη να ρίξει φως και στα κίνητρα της δολοφονίας, αναφέρουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται τις έρευνες. Η σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού, αποτελεί θέμα χρόνου, ωστόσο εάν και ο δολοφόνος δείχνει να λειτούργησε με επαγγελματικότητα τη στιγμή των πυροβολισμών, έχει υποπέσει σε σειρά λαθών που κάνει τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως όπως εξελίχθηκε η επίθεση και η διαφυγή, ήταν καθαρά θέμα τύχης. Διάνυσε μια απόσταση σχεδόν 100 χλμ με ένα μικρομεσαίο σκούτερ, μέσα στη νύχτα μετά το διπλό φονικό. Πέρασε από σημεία όπου υπήρχαν κάμερες, απέφυγε άλλα σημεία που προφανώς γνώριζε πως υπήρχαν ακόμη περισσότερες κάμερες, χωρίς να δείχνει επαγγελματικό τρόπο κινήσεων. Απλά δείχνει να είναι ένας άνθρωπος που έχει εξοικείωση με την περιοχή, σχολιάζουν οι αστυνομικοί. Ξεκίνησε από τη μέση του νομού Μεσσηνίας και κατέληξε στη Ζαχάρω Ηλείας με ένα σκούτερ.

Χθες πάντως στην Ηλεία πραγματοποιήθηκε η κηδεία του άτυχου Βασίλη, του επιστάτη του κάμπινγκ και στενού φίλου του συνιδιοκτήτη. Σήμερα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καύση της σορού του Κώστα Τομαρά στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας παρουσία συγγενών και φίλων του άτυχου άνδρα.