Φλωρίδης για Τέμπη: Κάποιοι κατέβαζαν διακόπτες να μην γίνει η δίκη – Αν κάποιος βρει μεγαλύτερη αίθουσα στην Ευρώπη να το πει

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στα γεγονότα που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα (23/3) στη Λάρισα κατά την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη σημειώνοντας ότι η αίθουσα είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στην Ευρώπη ενώ κατήγγειλε ότι κάποιοι άναβαν και έσβηναν τα φώτα για διακοπεί η διαδικασία.

«Η ελληνική Πολιτεία κατασκεύασε εκεί το μεγαλύτερο χώρο που διαθέτει η Ελλάδα για να διεξαχθεί η δίκη», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον ANT1 και πρόσθεσε: «Όντως η εικόνα δεν ήταν καλή. Στις δίκες αυτές είναι οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι. Στην αίθουσα αυτή , στο πρώτο επίπεδο που έχει 312 θέσεις μπορεί και 330, ο υπολογισμός έγινε με βάση τον αριθμό των δικηγόρων που είχε δηλώσει παράσταση, ήταν 250 ενώ ξεκίνησαν από 130. Διέθετε 280 θέσεις για δικηγόρους. Στο βαθμό που οι δικηγόροι ήταν 250 θα μπορούσαν στο πάνω μέρος να ήταν και συγγενείς. Και στο κάτω 140. Διεξήχθησαν μεγαλύτερες δίκες από αυτήν».

Και συνέχισε ο κ. Φλώρίδης: «Έγιναν δύο πράγματα. Με βάση τις ανάγκες της δίκης αυτό που έπρεπε να γίνει, ήταν οι δικαστές καταλαμβάνουν την έδρα, οι κατηγορούμενοι τις θέσεις τους και στη συνέχεια τις δικές τους οι δικηγόροι. Και αφού γίνουν αυτά τακτοποιούνται και οι υπόλοιποι που έχουν σχέση με τη δίκη».

«Πρώτα τακτοποιούνται όλοι όσοι έχουν τη θεσμική ιδιότητα»

Όπως εξήγησε στη συνέχεια το πρόβλημα ανέκυψε από το γεγονός ότι οι θέσεις καταλήφθηκαν από άτομα που δεν είχαν σχέση με την διαδικασία με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χώρος.

«Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο της ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων, στις θέσεις των δικηγόρων μπήκαν και κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Μιλάμε για δίκη όχι για άλλου τύπου εκδήλωση. Δεν είχαμε την σωστή είσοδο των συντελεστών στην αίθουσα με αποτέλεσμα να μπουν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι και σχεδόν 100 δικηγόροι δεν είχαν θέσεις να καθίσουν. Οι συγγενείς έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα, του ενάγοντος. Πρώτα τακτοποιούνται όλοι όσοι έχουν τη θεσμική ιδιότητα και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι. Δεν προσέχθηκε από τους έχοντες την ευθύνη αυτό το ζήτημα». Παράλληλα επεσήμανε πως: «είναι η μεγαλύτερη αίθουσα στη χώρα ή ίση με τη μεγαλύτερη. Στην Αθήνα έχει γίνει μεγαλύτερη δίκη. Γιατί να μην μπορεί να γίνει εκεί; Πείτε ότι τίθεται ερώτημα να μεταφερθεί. Δηλαδή να πάμε σε μικρότερη; Η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών είναι από τη Θεσσαλία. Θα έρθουν να κατοικήσουν στην Αθήνα;».

«Η κυρία Κωσταντοπούλου δεν θέλει να γίνει η δίκη και κερδοσκοπεί πολιτικά»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εξαπέλυσε πυρά και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Βιντεοσκόπησε δικαστίνα και είναι κακούργημα. Η κυρία Κωσταντοπούλου δεν θέλει να γίνει η δίκη κα κερδοσκοπεί πολιτικά», υπογράμμισε σχετικά.

Σχετικά με όσα ακούστηκαν ότι κάποια αναβόσβηναν τα φώτα, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε: «Κάποιοι πήγαιναν και κατέβαζαν τους διακόπτες, θα δούμε να τους εντοπίσει η Αστυνομία».

Οι φωνές για την αίθουσα, η απάντηση του υπουργείου και το χρονικό της έντασης

Το θέμα της καταλληλότητας της αίθουσας απασχόλησε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στην πρώτη συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται η Τετάρτη 1 Απριλίου.

Χθες το πρωί, μετά την έναρξη της συνεδρίασης και μόλις έγινε αντιληπτό ότι δεν χωράνε όλοι οι συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι στην κύρια αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη, οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας προέβαλαν τις ενστάσεις τους για την συνέχεια της δίκης στη συγκεκριμένη αίθουσα.

Να σημειωθεί πως η δίκη διεξάγεται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας) όπου υπάρχουν διάφορα επίπεδα μέσα στο ακροατήριο από τα οποία μπορεί κάποιος να παρακολουθεί την εξέλιξη της δίκης μέσω τηλεόρασης. Ωστόσο η κύρια αίθουσα με την έδρα του δικαστηρίου γέμισε ασφυκτικά με δικηγόρους, συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, δημοσιογράφους και άλλους πολίτες με τους συνηγόρους να θέτουν το θέμα της ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης ενώ και οι συγγενείς διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός πως ήταν αναγκασμένοι να στέκονται όρθιοι.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: «Η κατάσταση που βιώνουμε ως δικηγόροι είναι απαράδεκτη. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να προχωρήσει η δίκη αλλά δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες». Να σημειωθεί πως αρκετοί Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο κ. Κουτσολάμπρος μετά από αρκετές διακοπές της έδρας υπέβαλε αίτημα για διακοπή της σημερινής συνεδρίασης με βάση το άρθρο 22 και την παράγραφο 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών προκειμένου να βρεθεί άλλη λύση για την αίθουσα.

Η πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας ήταν απορριπτική καθώς όπως τόνισε «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης». Το δικαστήριο στη συνέχεια αποφάσισε την πρόοδο της δίκης αλλά μόνο μέχρι και την νομιμοποίηση των κατηγορουμένων εκφωνώντας τα ονόματά τους. Ωστόσο η απόφαση της προέδρου προκάλεσε τις αντιδράσεις των συγγενών στο ακροατήριο καθιστώντας αδύνατη τη συνέχεια της εκφώνησης των ονομάτων με την πρόεδρο να ανακοινώνει τη διακοπή και τη συνέχεια της δίκης την 1η Απριλίου.

Να σημειωθεί πως κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου -όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Hellenic Train- και του Υπουργείο Μεταφορών, με τους 33 να κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος. Τα βασικά αδικήματα είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος. Να σημειωθεί πως έξω από το Συνεδριακό Κέντρο υπήρξε κινητοποίηση φορέων και πολιτών, από διάφορα μέρη της Ελλάδας με ομάδα διαδηλωτών να γράφει στον δρόμο με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας.

Χαρακτηριστικά οι διάλογοι πριν διακόψει η έδρα

Πρόεδρος: Το δικαστήριο ζητάει συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ζητάμε συγγνώμη (σσ για τα μικρόφωνα μέσα στην αίθουσα).

Συγγενείς: Να ήταν μόνο αυτό .

Κωνσταντοπούλου: Δεν υπάρχει χώρος ούτε για τους συγγενείς, αυτές δεν είναι συνθήκες διεξαγωγής δίκαιης δίκης .

Πρόεδρος: Να μείνουν οι δικηγόροι των πρώτων 80.

Κωνσταντοπούλου: Τι είμαστε αεροπλάνο;

Δικηγόρος Λουκάς Αποστολιδης: Εγώ ντρέπομαι για αυτό που γίνεται δεν χωράμε να ανοίξουμε καν τους φακέλους Είναι αδιανόητο, μια δίκη ιστορική αφορά την κοινωνία ολόκληρη να διεξάγεται έτσι. Πρέπει να σας προβληματίζει ως έδρα Δεν έχουν να κάτσουν οι γονείς, οι κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι. Αν το δικαστήριο προχωρήσει με αυτές της συνθήκες σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δεν διεξάγεται δίκαιη δίκη. Δεν μπορεί ο γονιός να δει τον κατηγορούμενο στα μάτια. Δεν είναι ηθικό το θέμα μόνο όμως η διαδικασία που τηρείται παραβιάζει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.

Τιλκερίδης (συγγενής): Μας έχετε προσβάλει ήδη που μας έχετε φέρει εδώ μέσα. Αυτό έκανε 3 χρόνια η κυβέρνηση .

Πρόεδρος: Κανείς να μην τραβάει βίντεο .

Τιλκερίδης: Το πρόβλημα σας είναι να μην βγαίνει βίντεο .

Συνήγορος: Οι συνθήκες προσβάλουν και εσάς και τη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους δεν υπάρχει κράτος δικαίου .

Συγγενείς: Ντροπή μόνο ντροπή. Αυτός είναι ο σεβασμός που μας έχετε τρία χρόνια μετά. Δώσατε 1 εκατομμύριο ευρώ για αυτό; Αν ήταν το παιδί σου τι θα έκανες; Να μας παραχωρήσει ο πρωθυπουργός χώρο εκεί που κάνουν ομιλίες .

Ανδρέας Κουτσολαμπρος (πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, πρόεδρος ΔΣΑ): Ήρθαμε για να δικάσουμε είμαστε 50 δικηγορικοί σύλλογοι η κατάσταση αυτή σήμερα είναι απαράδεκτη δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε τα καθήκοντα μας εδώ είναι και θέμα ασφαλείας . Δεν μπορεί να γίνει η δίκη υπό αυτές σ συνθήκες .

Μαντας: Ερχόμαστε σήμερα στη Λάρισα μετά από όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις ακούγαμε για μια αίθουσα 600 τμ και βρισκόμαστε σε αυτή την άκρως υποτιμητική πρωτίστως για σας μετά για τους γονείς αίθουσα για αν δικάσει την κορυφαία δίκη στην Ελλάδα. Σήμερα επιβεβαιώνονται οι φοβίες μας ότι κάποιοι αυτή τη δίκη τη θεωρούν διεκπεραιωτική. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε συνθήκες υποβάθμισης αυτής της δίκης σε αίθουσα με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Όθωνας Παπαδόπουλος: Δεν μπορούμε να δεχτούμε να είναι οι διάδικοι στοιβαγμένοι σε αυτές τις συνθήκες.

Τιλκερίδης: Τρία χρόνια τέτοια κοροϊδία κ συνεχίζετε να μας κοροϊδεύετε μπροστά στα μάτια ας.

Κωνσταντοπούλου: Είμαστε εδώ παρά πολλοί συνήγοροι σε μια αίθουσα που τη διαφήμισε η πολιτική ηγεσία ο υπουργός δικαιοσύνης έβγαινε στα κανάλια κ έλεγε ότι έφτιαξε ειδική αίθουσα για τη δίκη και ερχόμαστε κ βλέπουμε μια αίθουσα που δεν χωράει κάνεις . Είναι επιβεβλημένο να βρείτε τις συνθήκες κ να απαιτήσετε να μεταφερθεί η δίκη σε μια αίθουσα που να χωράνε οι συγγενείς επιζώντες και έπιζωσες. Η αίθουσα αυτή είναι μικρότερη από πολλές άλλες στη χώρα. Είναι ντροπή.

Συνήγορος οικογένειας Λάτα: Είναι ήδη αποπνικτική η απόφαση. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Πρέπει να διακόψετε να βρεθεί μια λύση.

-Πρόεδρος: Θέλω να διευκολύνω την κατάσταση να προχωρήσει.

-Ζωή Κωνσταντοπούλου (συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας): Πώς θα προχωρήσουμε, όποτε έχει προκύψει θέμα αίθουσας, π.χ. στο Μάτι, στη Ζίμενς, ουδέποτε δικαστήριο διεκδίκησε να κάνει αυτό που κάνετε εσείς. Διακόψανε για άλλη ημερομηνία και άλλη αίθουσα.

-Πρόεδρος: Παρακαλώ.

-Βάσω Πανταζή (συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας): Πέρα από τους 57 νεκρούς υπάρχουν επιζώντες άνθρωποι, είναι εδώ παρουσία ψυχολόγου. Αυτήν τη στιγμή τρέμουν. Εχουν κλειστοφοβία, αγοραφοβία! Δεν υπάρχει παράθυρο στην αίθουσα! Είναι στοιβαγμένοι όπως εκείνο το βράδυ! Δεν γίνεται!

Η δύσκολη επόμενη ημέρα

Οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι σε απευθείας συνομιλίες με τις δικαστικές Αρχές προκειμένου να βρεθεί λύση και τονίζουν ότι ο επιλεγμένος χώρος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της δίκης. Μάλιστα πολλοί είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν ακόμη και σε αποχή αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά τους. Από εκεί και πέρα αν δεν δημιουργηθεί άλλος χώρος μόνο το Εφετείο Αθηνών μπορεί να δεχθεί τόσο κόσμο αν και εκεί αν υπάρξει η σημερινή κοσμοπλημμύρα οι θέσεις δεν επαρκούν.

Αν επιλεγεί η δημιουργία νέου χώρου τότε η δίκη θα καθυστερήσει εκ νέου κάτι που δεν τον θέλουν οι περισσότεροι ενώ υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποιοι από τους κατηγορούμενους που δεν έχουν δηλώσει νομική εκπροσώπηση και αν αυτό αποδειχθεί τότε θα πρέπει το δικαστήριο να ορίσει δικηγόρους και φυσικά αν τους δώσει και τον απαιτούμενο χρόνο για να διαβάσουν την ογκοδέστατη δικογραφία. Πάντως από το υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζεται ότι δεν θα αλλάξει η αίθουσα.

Τι είπαν συνήγοροι των θυμάτων

Οι συνήγοροι των συγγενών των θυμάτων πραγματοποίησαν δηλώσεις μέσα σε κλίμα έντονης δυσφορίας. Μεταξύ άλλων στάθηκαν στην αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία και την ακαταλληλότητα της, απέδωσαν ευθύνες στους κυρίους Φλωρίδη – Σεβαστίδη, ενώ τόνισαν την αναγκαιότητα συνεχούς προβολής των όσων συμβαίνουν εντός των τεσσάρων τειχών από τα ΜΜΕ, παρά την απαγόρευση που επέβαλε η δικαστής.

Αρχής γενομένης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέφερε τα εξής: «Ακούσαμε παχιά λόγια τις τελευταίες μέρες από την κυβέρνηση, αναφορικά με την εξασφάλιση των συνθηκών για να γίνει η δίκη, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε στην έναρξη ότι δεν επιτρέπεται να βιντεοσκοπεί κανείς, θέλοντας προφανώς να γίνει η διαδικασία στα κρυφά. Καλώ τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να μη βγουν από την αίθουσα την επόμενη φορά. Να καταδείξουν ποιες είναι οι συνθήκες… Συνθήκες τρώγλης, βαρύτατης προσβολής των επιζώντων και των συγγενών των θυμάτων. Η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών δε θα γίνει με τους όρους του κ. Φλωρίδη και του κ. Σεβαστίδη, αλλά με όρους δικαιοσύνης. Να μη συνεχιστεί ούτε στιγμή αυτή η προσβολή χωρίς την καταγραφή από τα ΜΜΕ. Εγώ επισήμως έπειτα από τις προσβολές του κ. Σεβαστίδη, αναφορικά με το ότι δε θέλω να γίνει αυτή η δίκη, τον καλώ να παραιτηθεί. Το ίδιο καλώ να κάνει και ο κ. Φλωρίδης, δίνοντας μας παράλληλα τα στοιχεία για το που πήγαν τα χρήματα για την κατασκευή αίθουσας που θα υποδεχόταν τη δίκη των Τεμπών. Θέλω να σας πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου ότι απέναντι σε όλες αυτές τις δυνάμεις που δε θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη, υπάρχουν αποφασισμένοι άνθρωποι».

Ακολούθως, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος: «Αυτό που έζησα μέσα σε αυτή την αίθουσα αποτελούν ένα βίωμα θεσμικού, ηθικοκοινωνικού και πολιτικού ξεπεσμού. Είναι παρακμιακά φαινόμενα για τα οποία έχουν ευθύνες εκείνοι που παριστάνουν την ηγεσία αυτού του τόπου. Σε τέτοιες συνθήκες γενικευμένης παρακμής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Συνδικαλιστής, κύριος Σεβαστίδης, προσωποποιούν αυτά τα συμπτώματα της θεσμικής, της ηθικοκοινωνικής και της πολιτικής παρακμής. Είναι αδιανόητο να κάθονται στην έδρα δικαστές οι οποίοι λειτουργούν σε συνθήκες αποθήκης, παριστάνοντας ότι επιτελούν το λειτούργημα τους. Οι δικαστές πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια, συνείδηση, φρόνημα, να αντιστέκονται σε τέτοια φαινόμενα γενικευμένης παρακμής που ουσιαστικά συντελούνται για να νομιμοποιούν όλους τους επίορκους, όλους τους υπόλογους, όλους τους υπεύθυνους.

Απέναντι στο έγκλημα των Τεμπών, που έχει αποκτήσει και κατακτήσει ήδη την πολλαπλή ιστορικότητα του, αντέταξε η κυβέρνηση και οι συνδικαλιστές της δικαιοσύνης αυτά τα φαινόμενα παρακμής. Για μια ακόμη φορά ζητούνται οι έντιμοι δικαστές να αντισταθούν, να μην επιτρέψουν να πολιτεύονται στο όνομα τους, να μην επιτρέψουν παρεμβάσεις, να αντιτάξουν εκείνο το οποίο τους επιτάσσει η συνείδηση τους. Η κοινωνία, η δημοκρατία, η ιστορία ζητάνε δικαίωση με διαδικασίες δίκαιης δίκης, όχι σταυλιδών, όχι με τέτοια φαινόμενα. Ντροπή σε αυτούς που παριστάνουν την πολιτική και τη συνδικαλιστική ηγεσία. Πού είστε, κύριε Σεβαστίδη, να δείτε τις συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης; Πού είστε, κύριε Φλωρίδη, που διατυμπανίζατε και ξοδεύατε εκατομμύρια για να φτιαχτεί αυτή η αποθήκη; Ντροπή σας».

Εν συνεχεία, ο Θεόδωρος Μαντάς: «Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας βρέθηκε σήμερα στη Λάρισα προκειμένου να συμπαρασταθεί στις οικογένειες των εκλιπόντων, δηλώνοντας στο δικαστήριο παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Δυστυχώς, βρεθήκαμε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη: η αίθουσα την οποία συναντήσαμε, όχι αίθουσα δικαστηρίου δεν μπορεί να θυμίζει, αλλά αντίθετα έναν εξαιρετικά υποβαθμισμένο χώρο για τη διεκπεραίωση μιας δίκης με αυτά τα τόσο σημαντικά χαρακτηριστικά. Από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας τοποθετηθήκαμε και ζητήσαμε από το δικαστήριο να διακόψει πριν καν ξεκινήσει, με τρόπο τέτοιοι… ώστε να εξευρεθεί ο αναγκαίος χρόνος και να εξασφαλιστεί αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει, να υπηρετεί τους κανόνες και το κράτος δικαίου στο επίπεδο της υποδομής. Γιατί δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένη αίθουσα, σε υποβαθμισμένους χώρους απονομής ποινικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να υπάρξει. Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας στις αμέσως επόμενες ημέρες θα πάρει πρωτοβουλίες προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου και με τη δική μας συμβολή να διασφαλίσουμε ότι η δίκη αυτή θα μεταφερθεί και θα διεξαχθεί σε αίθουσα με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νομικός μας πολιτισμός και οι κανόνες δικαίου».

Τέλος, ο Αντώνης Ξυλουργίδης: «Μια έναρξη της δίκης των Τεμπών, μιας δίκης με υψηλή συμβολική και θεσμική αξία, έπρεπε να αποτελέσει το ύψιστο εχέγγυο διασφάλισης απονομής δικαιοσύνης. Αντίθετα, είδαμε τι σημαίνει ανοργανωσιά του κράτους στην πράξη: στιβαγμένοι, 200 και πλέον δικηγόροι, 36 κατηγορούμενοι, πάνω από 350 μάρτυρες. Καλούμαστε να μετέχουμε σε μια δίκη που δεν διασφαλίζει τα εχέγγυα ενός κράτους δικαίου και πάνω απ’ όλα δεν δίνει την αίσθηση ότι θα απονεμηθεί δικαιοσύνη στο έπακρον. Ζήτησαν οι συγγενείς απ’ την αρχή το αυτονόητο: να διασφαλιστούν οι συνθήκες μιας δίκαιης δίκης. Αντιθέτως, ήρθαμε σήμερα εδώ σε ένα κατάλληλο κτίριο, με μια απαράδεκτη συμπεριφορά και μεταχείριση, με 50 κλούβες των ΜΑΤ απ’ έξω, και ούτε τα ελάχιστα εχέγγυα μιας διαδικασίας όπως αρμόζει σε μια τόσο σημαντική δίκη για όλους τους συγγενείς, τα θύματα και τους τραυματίες. Λυπάμαι πραγματικά γι’ αυτή τη συμπεριφορά, και λυπάμαι πιο πολύ για όσους κουνούσαν το δάχτυλο τρία χρόνια και έλεγαν ότι αυτή η δίκη θα είναι μια δίκη παράδειγμα. Λυπάμαι πραγματικά».

Τι απαντά το υπουργείο Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης η αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι η μεγαλύτερη στη χώρα. Είναι χωρητικότητας συνολικά 450 θέσεων. Η δεύτερη σε χωρητικότητα δικαστική αίθουσα είναι αυτή των πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών, που αριθμεί 400 θέσεις. Οπως επισημαίνουν πηγές, δεν υπάρχει θέμα χωρητικότητας, αλλά κακής ταξιθέτησης και οργάνωσης στην προσέλευση του κόσμου. Επισημαίνουν επίσης ότι στις επόμενες δικασίμους ο αριθμός των παρισταμένων θα είναι μικρότερος, ενώ υπάρχει δυνατότητα αύξησης των θέσεων κατά 20 με 25 επιπλέον.

Μαρινάκης για δίκη Τεμπών: Κάποιοι προσπαθούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία – Υπήρξε πρόβλεψη με βάση τις ανάγκες [Βίντεο]

«Είναι χρέος όλων μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της» επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με όσα συνέβησαν στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα η οποία ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα αλλά και σε σχέση με τις συνθήκες που επικράτησαν στην δικαστική αίθουσα.

Πιο συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτηση για τις συνθήκες που επικράτησαν στη δικαστική αίθουσα και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντική ημέρα γιατί ξεκινάει η δίκη για ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα που έχει βιώσει η χώρα μας και σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς, τους συγγενείς των θυμάτων ή τους επιζώντες, που από σήμερα θα ξαναβιώσουν μέσα από αυτή τη δίκη όλη αυτή την τραγωδία. Είναι χρέος όλων μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

«Δυστυχώς μέσα σε αυτό το πολύ βαρύ κλίμα που υπάρχει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους συνηγόρους, για τους συγγενείς των θυμάτων, για τους επιζώντες, δεν είναι μια ευχάριστη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία που μπορεί να αποβεί σε έναν βαθμό λυτρωτική, όταν αποδοθεί δικαιοσύνη όπως η δικαιοσύνη θα κρίνει» είπε.

Άφησε δε αιχμές κατά όσων προσπαθούν – όπως ανέφερε – να «πυρπολήσουν» τη διαδικασία: «Δυστυχώς παρεισφρέουν, όπως συμβαίνει αυτά τα τρία χρόνια, και κάποιοι οι οποίοι με πολιτικά κίνητρα, και δεν αναφέρουμε στους συνηγόρους, προσπαθούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία, να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, να καθυστερήσουν τη διαδικασία. Το ξαναλέω δεν αναφέρομαι σε συγγενείς ή συνηγόρους συγγενών, πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων με τα γνωστά σόου τα οποία κάνουν που δεν προσφέρουν κάτι. Πρέπει να προστατευτεί η δικαιοσύνη γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αποδοθεί η δικαιοσύνη, να μάθει η κοινωνία την αλήθεια, να πληρώσουν αυτοί που πραγματικά ευθύνονται».

Σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες για την αίθουσα διεξαγωγής της δίκης απάντησε: «Μιλάμε για μια αίθουσα που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα. Υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορούμενους, μια κατηγορία καθισμάτων. Υπάρχουν 276 καθίσματα, τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με την έδρα του δικαστηρίου. Και υπάρχουν επιπλέον 135 καθίσματα στο κάτω επίπεδο για το ακροατήριο. Άρα, αν προσθέσει κανείς το 276 με το 135, ξεπερνάμε τα 400 καθίσματα και παραπάνω από αυτό και αν αθροίσει κανείς και τα 40 που είναι για τους κατηγορούμενους τότε ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα. Στην ανάκριση, όπως μας λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης, είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Δεν μπορούσε να ξέρει το υπουργείο από πριν πόσοι θα δηλωθούν στη δίκη, αλλά έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση. Άρα, σε μια δίκη όπου οι συνήγοροι στην ανάκριση ήταν 250, μένει να δούμε πόσοι θα νομιμοποιηθούν στην κύρια διαδικασία, γιατί ο κάθε κατηγορούμενος μπορεί να έχει και έναν παραπάνω, κάποιοι μπορεί να έχουν κοινούς συνηγόρους, θα το δούμε αυτό, θα το δει το δικαστήριο. Με βάση ότι οι κατηγορούμενοι είναι 36 η πρόβλεψη αυτή ήταν με βάση τις ανάγκες της υπόθεσης. Άρα υπήρξε πρόβλεψη από το υπουργείο Δικαιοσύνης για μια αίθουσα η οποία είναι μαζί με την μεγάλη αίθουσα του Εφετείου Αθηνών οι δύο μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Υπήρξε πρόβλεψη με βάση τις ανάγκες της δίκης όπως προέκυψαν από την ανάκριση και το ξαναλέω ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται τέτοιες πιέσεις, πολωτικές, χρειάζεται από διάφορους συγκεκριμένους, με πολιτικά κίνητρα το ξαναλέω, χρειάζεται ηρεμία, νηφαλιότητα, ας αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους δικαστές, συνολικά τη δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της και ας σεβαστούμε την πλειονότητα των ανθρώπων, της κοινωνίας, όλη την κοινωνία και κυρίως τους συγγενείς όλους που θέλουν να μάθουν την αλήθεια για τους δικούς τους ανθρώπους».

Νίκος Πλακιάς: «Δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο – Ντροπή σας κύριε Υπουργέ, ντροπή σας κύριε Πρωθυπουργέ»

«Δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο» ανέφερε σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση που δημοσίευσε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε στην τραγωδία των Τεμπών δύο κόρες και μία ανιψιά, μετά τη διακοπή της δίκης μέχρι την Τετάρτη (1/4) και τις εικόνες ντροπής εξελίχθηκαν σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. «Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά. Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα. Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως «όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα». Τέλος, επεσήμανε: «Ντροπή σας κύριε Υπουργέ και ντροπή και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά. Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα. Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία. Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€. Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση.

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα. Kyriakos Mitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια . Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοια της. Από ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα, καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί!!! Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Λυπάμαι ειλικρινά. Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη. Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο. Ντροπή σας κύριε Υπουργέ και ντροπή και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας. Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών.

Οικογένεια Τάσου Κουτσόπουλου: «Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί σε συνθήκες θεσμικής επάρκειας»

Οπατέρας Δημήτρης, η μητέρα Βάσω και ο αδελφός Γιώργος του αδικοχαμένου Τάσου Κουτσόπουλου, απευθύνθηκαν δημόσια στην κοινή γνώμη με κοινή τους δήλωση, μετά τα γεγονότα της πρώτης ημέρας της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών.

«Επί τρία ολόκληρα χρόνια, η οικογένειά μας ανέμενε με βαθύ πόνο, υπομονή και αξιοπρέπεια την έναρξη αυτής της δίκης, με πίστη στους θεσμούς και με ένα αίτημα: να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του Τάσου μας και όλων των θυμάτων. Τα σημερινά γεγονότα μας υποχρεώνουν να καταγγείλουμε δημόσια και με πλήρη αίσθηση ευθύνης τα εξής:

1. Ακαταλληλότητα της αίθουσας. Η επιλεγείσα αίθουσα δεν πληροί τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης. Συγκεκριμένα, δεν καθίσταται αντικειμενικώς δυνατή η απαραίτητη – θεσμικά και δικονομικά – ταυτόχρονη παρουσία όλων των παραγόντων της δίκης: συνηγόρων, συγγενών θυμάτων και επιβιωσάντων. Ο, εκ των πραγμάτων αποκλεισμός τους, δεν συνιστά πρακτική δυσκολία που μπορεί να παραβλεφθεί. Συνιστά καίρια δικονομική πλημμέλεια που υπονομεύει εξ αρχής το κύρος και τη νομιμότητα ολόκληρης της διαδικασίας.

2. Πλήγμα στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τη σημαντικότερη δίκη από τη Μεταπολίτευση και μετά. Η διεξαγωγή της, υπό τις συνθήκες που βιώσαμε σήμερα, προσβάλλει ευθέως το κύρος του Δικαστηρίου, των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης – Συνηγόρων, και – πάνω απ’ όλα – πλήττει το ανθρώπινο δικαίωμα της δίκαιης δίκης. Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν.

3. Άμεση εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Στο χρονικό διάστημα έως την επόμενη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου, τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να εξασφαλίσουν χώρο, ο οποίος να πληροί τις απαιτούμενες συνθήκες: δυνατότητα ισότιμης και πλήρους συμμετοχής όλων των διαδίκων, ασφάλεια και θεσμική σοβαρότητα ανάλογη της βαρύτητας της υπόθεσης.

4. Αποχή Δικηγόρων: Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και οι επιμέρους Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να αποφασίσουν αποχή, για όσο χρόνο η δίκη παραμένει ορισμένη να διεξάγεται στον συγκεκριμένο ακατάλληλο χώρο. Η αποχή αυτή δεν είναι άρνηση της Δικαιοσύνης. Είναι η πιο ουσιαστική πράξη προάσπισής της. Δεν επιθυμούμε καθυστέρηση. Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κατάλληλο χώρο, υπό συνθήκες θεσμικής επάρκειας, με αξιοπρέπεια και με τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη των 57 θυμάτων. Οι οικογένειές τους, η ελληνική κοινωνία και η ίδια η Δικαιοσύνη δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο από αυτό.

Συντονιστική Επιτροπή: Να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για δίκαιη δίκη

Σε ανακοίνωση με αφορμή την πολυτάραχη πρώτη συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη προχώρησε σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μιλώντας για μια «προσβλητική εικόνα» όσον αφορά την αίθουσα της συνεδρίασης. «Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης», καταλήγει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό αίτημα. Δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης. Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους. Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με την Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπεύθυνο για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών

Την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση που επικράτησε κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών εξέφρασε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ρίχνοντας την ευθύνη στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «η συγκεκριμένη αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στον σχεδιασμό ούτε στον καθορισμό της χωρητικότητας ή των λειτουργικών προδιαγραφών της».

«Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (δικηγόρων, διαδίκων και κοινού) θα έπρεπε να είναι αναμενόμενος από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το υπουργείο Δικαιοσύνης που είχαν και τη θεσμική ευθύνη για τον επαρκή σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά τις εξελίξεις για τη δίκη που αφορά στην τραγωδία στα Τέμπη

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση μετά τις εξελίξεις για τη δίκη που αφορά στην τραγωδία στα Τέμπη. Ευθύνες στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης επιρρίπτει το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου να δηλώνει ότι τρία χρόνια μετά δε βρέθηκε αίθουσα να χωρά κατηγορούμενους, συγγενείς και δικηγόρους.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πως: Tο γεγονός ότι ακόμα και σήμερα να υπήρχαν τρία χρόνια για να προετοιμαστεί η δίκη δεν υπάρχει έξω όπως φαίνεται που να χωράει ταυτόχρονα κατηγορούμενους συγγενείς και δικηγόρους δείχνει πώς ηγεσία του υπουργείου δικαιοσύνης δεν έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει: «Αυτές οι εικόνες δεν είναι απλώς ενδεικτικές ανικανότητας. Είναι αποκαλυπτικές μιας πολιτικής που, από την πρώτη στιγμή, αντιμετώπισε το έγκλημα των Τεμπών με όρους υποβάθμισης και συγκάλυψης».

O ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε μεταξύ άλλων πως: «Εμείς είμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στηρίζουμε όλα τα αιτήματά τους, τον αγώνα τους, τον Σύλλογό τους και σε αυτή την κατεύθυνση, για να λάμψει πραγματικά η αλήθεια, για να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές κυρίως ευθύνες σε αυτούς που τις έχουν και για να αναδειχθούν όλες οι πραγματικές αιτίες ώστε να μην έχουμε ξανά νέα Τέμπη. Βρισκόμαστε στο πλευρό τους, στον δρόμο του αγώνα και μέσα στη Βουλή και στις δικαστικές αίθουσες».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τόνισε πως: «Εμείς ανοίξαμε το δρόμο θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, καμία απάντηση για τα χαμένα βίντεο και στοιχεία, θα απαντήσουμε με αγώνα διαρκή κόντρα στο μπάζωμα».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ, δήλωσε ότι: «Ο λαός έχει καταλάβει και στις υποκλοπές και στα Τέμπη το μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράξατε είναι η συγκάλυψη. Δε γλιτώνει κανείς από την αλήθεια, όσο και αν θέλει να καθυστερήσει την αποκάλυψή της».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: «Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας αδίστακτες, βρώμικες εξουσίες, σκοτεινούς δρεπανηφόρους μηχανισμούς. Όμως ξέρουμε ότι θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, την κοινωνία στο πλευρό μας να ζητά δικαιοσύνη».

Τι προηγήθηκε

Πριν από την οριστική διακοπή προηγήθηκαν τέσσερις διακοπές λόγω της μεγάλης έντασης που δημιουργήθηκε καθώς συγγενείς και δικηγόροι των οικογενειών απαίτησαν αλλαγή του χώρου της εκδίκασης. «Έχω απεριόριστο σεβασμό προς όλους τους παράγοντες της δίκης. Προσβλέπω στην συνεργασία όλων των συλειτουργών της δικαιοσύνης» ανέφερε η εισαγγελέας. «Το δικαστήριο πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διεξαχθεί η δίκη υπό συνθήκες ασφαλείας και αξιοπρέπειας» ανέφερε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Ανδρέας Κουτσολαμπρος. «Δεν μπορούμε να μας φέρεστε έτσι. Να τσαλαπατάτε την μνήμη των παιδιών μας» φώναξε μητέρα θύματος. Οι συνήγοροι θέτουν θέμα ασφαλούς και με αξιοπρεπείς όρους διεξαγωγής της δίκης καλώντας το δικαστήριο να διακόψει προκειμένου να βρεθεί λύση.

«Πείτε μου σας παρακαλώ, έχετε ξαναδικάσει υπό αυτές τις συνθήκες; Με το που ήρθατε εγώ περίμενα από εσάς να πείτε για την αίθουσα κι εσείς είπατε για τους δημοσιογράφους! Έπρεπε να δει το πανελλήνιο την κατάντια μας. Δεν μπορείτε κάθε ένα τέταρτο να μας σταματάτε!», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού. «Τίθενται ζητήματα και πρέπει να απαντήσουμε», ήταν η αποστροφή της προέδρου.

«Απαιτούμε από το δικαστήριο και το υπουργείο να βρει μία άλλη αίθουσα… Δε γίνεται η σπουδαιότερη δίκη να γίνεται υπό αυτές τις συνθήκες. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα μας θα αποχωρήσουμε», δήλωσε ο Γιάννης Μαρακάκης, ένας εκ των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων. Μάλιστα, ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους έθεσε και ζητήματα ασφάλειας. «Η αίθουσα στην οποία έχουμε στοιβαχτεί θυμίζει συνθήκες σταβλισμού. Τέθηκαν ακόμη και ζητήματα ασφάλειας και σε αυτό το πλαίσιο ζητήθηκε από το δικαστήριο να διακόψει και να εξασφαλίσει άλλο χώρο. Μας κάνει φοβερή εντύπωση που επιλέχθηκε ένας χώρος, όπου δε λειτουργούν τα μικρόφωνα, δε γνωρίζουμε αν υπάρχουν πιστοποιήσεις για πυρασφάλεια».

Ένταση με συγγενείς θυμάτων

Ένταση σημειώθηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα κατά την είσοδο του κατηγορούμενου πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Σπύρου Πατέρα. Συγγενής θύματος αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός. Αλήτη», με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση για λίγα λεπτά. Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων εξέφρασαν ενστάσεις για τον χώρο όπου πραγματοποιείται η δίκη, τονίζοντας ότι ο Άρειος Πάγος έχει απορρίψει ήδη το αίτημα για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη το οποίο χαρακτήρισε «απαράδεκτο», αλλά όπως είπαν «αν υπάρξουν προβλήματα θα γίνει νέο αίτημα».

Ειδικότερα, οι Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς άρχισαν να φωνάζουν προς τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα. «Ανοίξτε τα στόματα, γιατί θα σας φάμε ζωντανούς. θα σας σκίσω με τα χέρια μου», φώναξε και η σύζυγος του Νίκου Πλακιά, Σοφία. «Εδώ δεν είναι όπως στη Λάρισα με τα βίντεο, θα σας τελειώσω», είπε ο Νίκος Πλακιάς. «Αλίμονό σας, αλήτες», πρόσθεσε η Σοφία Πλακιά. «Αν δεν πεις ποιος σε διόρισε έχεις τελειώσει», φώναξε ο Δημήτρης Πλακιάς. Ο Σπύρος Πατέρας είναι ο μόνος από τους κατηγορούμενους που βρίσκεται μέχρι στιγμής στην αίθουσα του δικαστηρίου στην Λάρισα.

Αποχώρησαν τα ΜΜΕ από την αίθουσα

Λίγα λεπτά μετά τις 09:00 ανέβηκαν στην έδρα οι δικαστές, με τον πρόεδρο να ζητά την απομάκρυνση των εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης από την αίθουσα. Όπως είπε: «Αρχίζει η συνεδρίαση του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ίντερνετ. Το δικαστήριο θα διακόψει για να απομακρυνθούν τα ΜΜΕ. Παρακαλώ να διευκολυνθούν οι διάδικοι για να αρχίσουν οι νομιμοποιήσεις των συνηγόρων. Τα ΜΜΕ να αποχωρήσουν».

Ασλανίδης: «Θέλουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων – Μετά από 3 χρόνια κανείς δεν είναι φυλακή»

Ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, θέτοντας το πλαίσιο των διεκδικήσεων των οικογενειών και εκφράζοντας σοβαρά παράπονα για τις ελλείψεις στη δικαστική διαδικασία.

​Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, ο κ. Ασλανίδης προανήγγειλε ότι θα κατατεθεί αίτημα, μέσω του δικηγόρου του κ. Μαντζουράνη, ώστε να επιτραπεί η τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη της δίκης, παρά τις αρχικές απαγορεύσεις. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα σε όσα, κατά την άποψή του, λείπουν από το εδώλιο:

​«Αυτή η δίκη ξεκινάει πολύ καθυστερημένα και με ανθρώπους που έπρεπε να είναι εδώ κατηγορούμενοι, όπως ο Καραμανλής, ο άνθρωπος που έλεγε για ντροπή για τα συστήματα ασφαλείας ότι δήθεν υπήρχαν. Σκότωσε τους ανθρώπους μας».

​Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και ότι απουσιάζουν αναφορές για τα 28 απανθρακωμένα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη, ενώ εκκρεμούν ακόμα οι απαντήσεις για τα αιτήματα εκταφής και τις χημικές εξετάσεις στο εξωτερικό.

​Ο πρόεδρος του συλλόγου υπογράμμισε τη συγκλονιστική στήριξη του κόσμου, καθώς αναμένονται εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα στη Λάρισα, κάτι που χαρακτήρισε ως την «κινητήριο δύναμη» των συγγενών.

​«Δικαίωση θα ήταν να γυρίζανε τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την τιμωρία των ενόχων, την παραδειγματική. Είναι θλιβερό ότι μετά από τρία χρόνια δεν είναι ακόμα κανένας φυλακισμένος. Κυκλοφορούν ελεύθεροι πολλοί από αυτούς που είναι εγκληματίες».