Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης επανέλαβε ότι η αίθουσα στην οποία ξεκίνησε η δίκη για τα Τέμπη είναι «απολύτως κατάλληλη» και «μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες».

«Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει», διεμήνυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολιάζοντας όσα συνέβησαν κατά την πρώτη μέρα συνεδρίασης του δικαστηρίου σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ. Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Απριλίου.

«Υπάρχει μια μικρή μειοψηφία σε επίπεδο πολιτικών – που είναι και συνήγοροι – που δεν επιθυμούν να γίνει η δίκη με τίποτα. Η κ. Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτής της μερίδας, αυτό όμως δεν είναι καινούργιο. Στα 2,5 χρόνια που διήρκεσε η ανάκριση, επιχειρήθηκε πολλές φορές», ανέφερε επίσης και πρόσθεσε: «Είχαμε συνεχείς μηνύσεις και αιτιάσεις εξαιρέσεως του ανακριτή, οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τα δικαστικά συμβούλια, άρα η ανάκριση πήγαινε πίσω», πρόσθεσε.

Όπως είπε, η τελευταία απόπειρα να μην ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία έγινε με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, που είχε στόχο με το αίτημα της εκταφής να ξανανοίξει η ανάκριση που έκλεισε.

«Αυτό θα οδηγούσε πρώτον να μην γίνει η δίκη – άρα να συνεχιστεί η πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας – και δεύτερον να εξεγερθεί η ελληνική κοινωνία η οποία θα έλεγε πως δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ξεκινήσει αυτή η δίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης.

«Το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας»

Ως προς την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης, ο υπουργός διαβεβαίωσε εκ νέου πως πληροί όλες τις προϋποθέσεις και είναι απολύτως κατάλληλος. «Η αίθουσα αυτή εν τω συνόλω της είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Σε μια αίθουσα ίδια ή μικρότερη από αυτήν – όπως το Εφετείο – έγιναν δίκες πολύ μεγαλύτερες από αυτήν. Να θυμίσω πως η δίκη για το Μάτι είχε 104 νεκρούς, άρα διπλάσιους συγγενείς και μάρτυρες, όμως έγινε με άνεση στο Εφετείο της Αθήνας. Άρα εδώ το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας», τόνισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Η δίκη αυτή δεν ξεκίνησε όπως θα έπρεπε. Στην αίθουσα σε μια σειρά από καθίσματα έπρεπε να καθίσουν όλοι οι δικηγόροι. Από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν όλοι και όλοι 3. Όταν λοιπόν δεν έγινε αυτό και μπήκε στην αίθουσα κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο και κατέλαβε τις θέσεις των δικηγόρων, ήταν προφανές πως η δίκη δεν μπορούσε να ξεκινήσει. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα; Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν. Θα μπουν λοιπόν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς που είναι οι πρώτοι για νομιμοποίηση. Την ταυτοποίηση θα την κάνει η Ελληνική Αστυνομία».