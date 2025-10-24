First Dates: Γέλιο, χαβαλέ και ωραίο mood είχε το ραντεβού του Άρη με την Χλόη στο First Dates, αλλά δεν έλειψαν και οι αμήχανες στιγμές.

Όπως, όταν σήκωσε τα χέρια της η Χλόη για να φτιάξει τα μαλλιά της και φάνηκαν οι αξύριστες μασχάλες της. Κύριος ο Άρης, δεν είπε κάτι, ωστόσο στην κάμερα στη συνέχεια ανέφερε πως δεν ήταν αυτό που περίμενε να δει.

«Όταν είδα τον ευχούλη» είπε χαρακτηριστικά γελώντας.

Όταν στη συνέχεια της κουβέντας ανέφερε πως μικρός είχε ντυθεί γυναίκα σε καρναβάλι, φορώντας μάλιστα και τακούνι, η Χλόη του είπε, «είσαι έτοιμος για drag queen, με τον Άρη να ρωτά, «τι ειναι αυτό;». Όταν του εξήγησε φρίκαρε για δεύρερη φορά.

Όλο αυτό δεν θα πήγαινε καλά εξ αρχής, καθώς όπως εξήγησε στην κολλητή της, «μου φέρανε αγρότη, σφάζει ζωάκια». Η Χλόη είναι vegan.