Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
25.5 C
Athens
type here...
MEDIA

First Dates: Φρίκαρε ο Άρης με την αξύριστη μασχάλη της Χλόης – «Είδα τον ευχούλη»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

First Dates: Γέλιο, χαβαλέ και ωραίο mood είχε το ραντεβού του Άρη με την Χλόη στο First Dates, αλλά δεν έλειψαν και οι αμήχανες στιγμές.

Όπως, όταν σήκωσε τα χέρια της η Χλόη για να φτιάξει τα μαλλιά της και φάνηκαν οι αξύριστες μασχάλες της. Κύριος ο Άρης, δεν είπε κάτι, ωστόσο στην κάμερα στη συνέχεια ανέφερε πως δεν ήταν αυτό που περίμενε να δει.

«Όταν είδα τον ευχούλη» είπε χαρακτηριστικά γελώντας.

Όταν στη συνέχεια της κουβέντας ανέφερε πως μικρός είχε ντυθεί γυναίκα σε καρναβάλι, φορώντας μάλιστα και τακούνι, η Χλόη του είπε, «είσαι έτοιμος για drag queen, με τον Άρη να ρωτά, «τι ειναι αυτό;». Όταν του εξήγησε φρίκαρε για δεύρερη φορά.

Όλο αυτό δεν θα πήγαινε καλά εξ αρχής, καθώς όπως εξήγησε στην κολλητή της, «μου φέρανε αγρότη, σφάζει ζωάκια». Η Χλόη είναι vegan.

Ροή Ειδήσεων

MEDIA

Χαμός με την Καραμήτρου που προσπαθεί να μην γελάσει με τον μελισοκόμμο με τις τζίβες

0
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η δημοσιογράφος του...
ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια ο Δήμος Αθηναίων για την ανάθεση καθαριότητας του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη

0
Φουντώνει η κόντρα γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου...
ΕΛΛΑΔΑ

Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή οι 37 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ακόμα 125 πρόσωπα

0
Οι απολογίες των 37 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Ποιοι θα λάβουν σήμερα βοήθημα ύψους 700 και 1000 ευρώ

0
ΟΠΕΚΑ: Σήμερα, Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου του 2025 καταβάλλει ο...
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ξεψαχνίζουν» τις τηλεφωνικές συνομιλίες των δύο 22χρονων για να βρουν τον ηθικό αυτουργό

0
Τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group