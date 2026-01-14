Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου, 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιάσκο στο FIR: Αντί να παραιτηθεί ο υπουργός, πανηγυρίζει επειδή έδιωξε τον υφιστάμενό του!

Newsroom
Newsroom

Aίσθηση προκαλεί η κίνηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα να απαιτήσει την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργου Σαουνάτσου, για το πολύωρο μπλακ άουτ στα συστήματα ασφαλείας του FIR ΑθηνώνΑντί να αναλάβει την ευθύνη και να απολογηθεί για το γεγονός ότι επί ημερών του κατέρρευσαν τα κρίσιμα συστήματα εναέριας ασφάλειας, ένα περιστατικό που εξέθεσε για άλλη μια φορά τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο, ο ίδιος εμφανίζεται ως τιμωρός και σπεύδει να παρουσιάσει την απομάκρυνση ενός υφιασταμένου ως… επιτυχία.

Όλοι γνώριζαν ότι το FIR λειτουργεί με παρωχημένα συστήματα

Πρόκειται για ξεκάθαρη αποποίηση ευθυνών με τον διοικητή της ΥΠΑ να γίνεται ουσιαστικά ο αποδιοπομπαίος τράγος της υπόθεσης, την ώρα μάλιστα που το πόρισμα για το black out αποκάλυψε αυτό που εδώ και καιρό όλοι γνώριζαν. Ότι το FIR Αθηνών λειτουργεί με παρωχημένα και ασυντήρητα συστήματα παλαιάς ταχνολογίας χωρίς σύγχρονες δικλείδες ασφαλείας. Κάτι για το οποίο φυσικά ήταν ενήμερο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα ξεκαθαρίζει ότι το μπλακ άουτ δεν οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση, αλλά σε «ψηφιακό θόρυβο» και αποσυγχρονισμό πολλαπλών ετερογενών συστημάτων, τα οποία οδήγησαν σε ακούσια ενεργοποίηση πομπών και σε διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. Με απλά λόγια, το σύστημα κατέρρευσε από την… παλαιότητα.

Και αντί να δοθούν εξηγήσεις σε ένα αυτονόητο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν δηλαδή να λειτουργεί το FIR με τέτοιες υποδομές, ο υπουργός «καθαρίζει» ζητώντας την παραίτηση υφισταμένου του.

Παιχνίδια με την ασφάλεια στον ουρανό της Αθήνας

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική καθώς μιλάμε για τον ίδιο υπουργό που επιτρέπει να διεξάγονται shows με drones πάνω από πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας (πχ Ακροπολη) την ώρα που έχει διαπιστωθεί ότι τέτοιου είδους θεάματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό στην Κίνα σημειώθηκε παρ’ ολίγον τραγωδία, όταν κατά τη διάρκεια drone show δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχασαν τον έλεγχο και κατέπεσαν κοντά σε θεατές, αποφεύγοντας τα χειρότερα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Κι όμως, στην Ελλάδα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιδεικνύει μια ακατανόητη χαλαρότητα σε ζητήματα εναέριας ασφάλειας, την ώρα που τα ίδια τα συστήματα ελέγχου του FIR αποδεικνύονται εύθραυστα.

Παρά το ότι στο πόρισμα το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «χαμηλής διακινδύνευσης», το  γεγονός ότι ένα ολόκληρο FIR βγήκε εκτός λειτουργίας λόγω παρωχημένης τεχνολογίας, αρκεί από μόνο του για να καταδείξει το μέγεθος της θεσμικής αποτυχίας. Μετά από όλες τις εισηγήσεις της Επιτροπής ακούσαμε το κ. Δήμα να διαμηνύει από το βήμα της Βουλής τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων. Μια λίστα δηλαδή με όσα θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια. Σε οποιαδήποτε άλλη σοβαρή χώρα ένα τέτοιο φιάσκο θα οδηγούσε σε παραίτηση του υπουργού. Εδώ όμως είδαμε πανηγυρισμούς για την παραίτηση ενός υφισταμένου και τον ίδιο τον κ. Δήμα να διατηρεί τη θέση του ως νικητής.

