Explainer: Πώς η ιστορική καταδίκη Meta και Google για τον εθισμό στα social media αλλάζει τον ψηφιακό κόσμο

Οι ιστορικές καταδίκες της Meta και της Google βάζουν οριστικά τέλος στο ακαταδίωκτο των τεχνολογικών κολοσσών. Για πρώτη φορά, τα δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών τους -βλέπε ατελείωτο σκρολάρισμα- δεν είναι μια αθώα επιλογή, αλλά ένα «σχεδιαστικό ελάττωμα» που οδηγεί σε εθισμό. Οι εταιρείες θεωρούνται πλέον νομικά υπεύθυνες για τον τρόπο που λειτουργούν οι αλγόριθμοί τους, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για να αλλάξει ριζικά ο ψηφιακός κόσμος, όπως τον ξέρουμε σήμερα.

Η επιτροπή ενόρκων του Λος Άντζελες χρειάστηκε σχεδόν εννέα ημέρες για να καταλήξει στην ετυμηγορία της στην ιστορική υπόθεση μετά την προσφυγή μιας γυναίκας -γνωστή ως KGM- κατά των social media. Το δικαστήριο καταδίκασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς κι επιδίκασε αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (2,6 εκατ. ευρώ), με την Meta (ιδιοκτήτρια του Instagram) να φέρει το 70% της ευθύνης και την Google (ιδιοκτήτρια του YouTube) το 30%. Η επιτροπή ενόρκων αποφάσισε αργότερα επιπλέον αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως ποινική αποζημίωση.

Τόσο η TikTok όσο και η Snap κατέληξαν σε συμβιβασμό υπό όρους εμπιστευτικότητας πριν από την έναρξη της δίκης διάρκειας έξι εβδομάδων.

Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη ήττα της Meta στα αμερικανικά δικαστήρια αυτή την εβδομάδα, καθώς μια επιτροπή ενόρκων στο Νέο Μεξικό έκρινε την εταιρεία ένοχη στις 24 Μαρτίου για απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και τις επιβλαβείς επιπτώσεις των πλατφορμών της στην ψυχική υγεία των παιδιών.

Η υπόθεση της KGM είναι η πρώτη του είδους της, αλλά δεν θα είναι η τελευταία: Είναι μία από τις περισσότερες από 20 «κατευθυντήριες» δίκες που πρόκειται να εκδικαστούν σύντομα. Πρόκειται ουσιαστικά για δοκιμαστικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθούν οι αντιδράσεις των ενόρκων και να δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο.

Ως εκ τούτου, η ετυμηγορία αναμένεται να έχει ευρύτατες επιπτώσεις, σύμφωνα με το The Conversation. Θα μπορούσε να είναι η «μεγάλη στιγμή της καπνοβιομηχανίας» για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, με χιλιάδες ακόμη παρόμοιες υποθέσεις να περιμένουν στη σειρά.

Μηχανές σχεδιασμένες για να προκαλούν εθισμό

Η KGM – η οποία σήμερα είναι 20 ετών – δήλωσε ότι άρχισε να χρησιμοποιεί το YouTube σε ηλικία έξι ετών και το Instagram σε ηλικία εννέα ετών, και φέρεται να ανέπτυξε μοτίβα καταναγκαστικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων περιόδων έως και 16 ωρών την ημέρα στο Instagram. Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών, υποστήριξε, συνέβαλαν στο άγχος, την κατάθλιψη, τη σωματική δυσμορφία και τις αυτοκτονικές σκέψεις της.

Υποστήριξε ότι η Meta και το YouTube έκαναν σκόπιμες σχεδιαστικές επιλογές – για παράδειγμα, το «ατελείωτο σκρολάρισμα» – για να κάνουν τις πλατφόρμες τους πιο εθιστικές στα παιδιά, με σκοπό την αύξηση των κερδών. Στην υπόθεσή της η νεαρή κοπέλα υποστήριξε ακόμη ότι οι εταιρείες δανείστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις συμπεριφορικές και νευροβιολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τις μηχανές πόκερ και τις οποίες εκμεταλλεύεται η καπνοβιομηχανία, για να μεγιστοποιήσουν την εμπλοκή των νέων και να αυξήσουν τα διαφημιστικά έσοδα.

Ο δικηγόρος της KGM, Μαρκ Λέινιερ, είπε στους ενόρκους ότι αυτές οι εταιρείες κατασκεύασαν μηχανές σχεδιασμένες να εθίζουν τον εγκέφαλο των παιδιών, και το έκαναν σκόπιμα. Ανέφερε δε και μια εσωτερική μελέτη της Meta με τίτλο «Project Myst». Αυτή φέρεται να διαπίστωσε ότι τα παιδιά που είχαν βιώσει «αρνητικές επιπτώσεις» ήταν πιο πιθανό να εθιστούν στο Instagram, και ότι οι γονείς ήταν ανίκανοι να σταματήσουν τον εθισμό.

Η επιτροπή των ενόρκων άκουσε ότι οι εσωτερικές επικοινωνίες της Meta συνέκριναν τις επιπτώσεις της πλατφόρμας με την προώθηση ναρκωτικών και τον τζόγο. Η επιτροπή των ενόρκων έκρινε ότι αυτή η εσωτερική επίγνωση ήταν το είδος της εταιρικής γνώσης που στηρίζει την ευθύνη.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα εσωτερικό σημείωμα του YouTube περιγράφεται ο «εθισμός των θεατών» ως στόχος, ενώ ένας υπάλληλος του Instagram έγραψε ότι το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται «ουσιαστικά από εμπόρους ναρκωτικών».

Ο Μαρκ Λέινιερ έθεσε μια άμεση παράλληλη σύγκριση με τις δικαστικές υποθέσεις για τον καπνό, υποστηρίζοντας ότι όταν συντρέχουν εταιρική γνώση, σκόπιμη στόχευση και δημόσια άρνηση, ακολουθεί η ευθύνη.

Eυθύνες στην οικογένεια

Η Meta υποστήριξε ότι η KGM αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες πριν ακόμη αρχίσει να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι τα στοιχεία δεν δικαιολογούν την απόδοση μιας ολόκληρης ζωής γεμάτης δυσκολίες σε έναν μόνο παράγοντα.

Ο δικηγόρος της Meta υπογράμμισε ότι οι δυναμικές της οικογένειας της KGM ήταν υπεύθυνες για τα προβλήματα ψυχικής υγείας της και υποστήριξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί στην πραγματικότητα να της παρείχαν μια υγιή διέξοδο όταν αντιμετώπιζε δυσκολίες στο σπίτι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι δεν προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τον χρόνο που περνούν οι άνθρωποι στις πλατφόρμες κάθε μήνα, ενώ σχετικά με τα εργαλεία ασφάλειας που πρόσθεσε η Meta τα τελευταία χρόνια, είπε: «Πάντα εύχομαι να τα είχαμε εφαρμόσει νωρίτερα».

Στις τελικές αγορεύσεις, ο δικηγόρος του YouTube υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμία αναφορά σε εθισμό στο YouTube στα ιατρικά αρχεία της KGM. Οι εταιρείες επικέντρωσαν μέρος της υπεράσπισής τους στις προστασίες του Άρθρου 230, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στις πλατφόρμες τους.

Ωστόσο, ο δικαστής έδωσε οδηγίες στους ενόρκους ότι ο τρόπος με τον οποίο παραδίδεται το περιεχόμενο αποτελεί ξεχωριστή παράμετρο από το τι είναι το περιεχόμενο. Αυτό περιόρισε τη δυνατότητα της Meta και της Google να βασιστούν στην προστασία του Άρθρου 230.

Αμφισβήτηση νομικής προστασίας

Αυτή ήταν μία από τις πρώτες υποθέσεις κατά των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας που εκδικάστηκε με ενόρκους – κάτι που οι εταιρείες είχαν μέχρι τότε κάθε επιθυμία να αποφύγουν.

Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2024, λίγους μήνες πριν από την προγραμματισμένη δίκη με ενόρκους στο πλαίσιο της αγωγής του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του μονοπωλίου της Google στον τομέα της διαφημιστικής τεχνολογίας, η εταιρεία κατέβαλε πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (1,7 εκατ. ευρώ) στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στο τριπλάσιο της ζητούμενης αποζημίωσης, συν τους τόκους.

Στις ΗΠΑ, η δίκη με ενόρκους απαιτείται μόνο όταν διακυβεύονται χρηματικές αποζημιώσεις. Καταβάλλοντας εκ των προτέρων το πλήρες ποσό της αποζημίωσης στην συγκεκριμένη υπόθεση, η Google απέκλεισε την αξίωση αποζημίωσης και, μαζί με αυτήν, το δικαίωμα σε δίκη με ενόρκους. Μέχρι σήμερα, τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν απορρίψει σε μεγάλο βαθμό τις αιτήσεις που εστίαζαν στο σχεδιασμό.

Αυτό περιλαμβάνει το ατέρμονο σκρολάρισμα και τα συστήματα ειδοποιήσεων. Η διάκριση μεταξύ «σχεδιασμού πλατφόρμας» και «επιμέλειας περιεχομένου» έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια έχουν αναλύσει τα επιχειρήματα σχετικά με την Πρώτη Τροπολογία σε αυτή τη δικαστική διαμάχη. Το αποτέλεσμα της ετυμηγορίας της επιτροπής ενόρκων στην υπόθεση της KGM είναι να καταδείξει τους περιορισμούς της προστασίας που παρέχει το Άρθρο 230.

Η πρώτη, αλλά όχι η τελευταία υπόθεση

Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη υπόθεση στον τομέα της τεχνολογίας, σε παγκόσμια κλίμακα, που εξέτασε τον εθισμό ως αιτία ζημίας. Άλλες υποθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε παραβιάσεις του νόμου.

Για παράδειγμα, στην υπόθεση στο Νέο Μεξικό κατά της Meta, η κριτική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία προέβη σε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις και ενεπλάκη σε «αδικαιολόγητες» εμπορικές πρακτικές που εκμεταλλεύονταν την ευπάθεια και την απειρία των παιδιών. Εντόπισε χιλιάδες μεμονωμένες παραβιάσεις, με αποτέλεσμα συνολική ποινή ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (424 εκατ. ευρώ).

Η υπόθεση της KGM ανοίγει τον δρόμο για πολλές άλλες αγωγές (περισσότερες από 2.400) που ζητούν αποζημίωση από πλατφόρμες κοινωνικών μέσων για τις επιπτώσεις του εθισμού.

Υπάρχει λογική για να εκδικαστούν αυτές οι υποθέσεις ταυτόχρονα σε μια ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ. Η ετυμηγορία θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση τόσο για ομαδικές αγωγές όσο και για ατομικές αγωγές σε παγκόσμια κλίμακα. Η Meta και η Google δήλωσαν ξεχωριστά ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

