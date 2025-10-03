Έβρος: Σε μια σημαντική επιχείρηση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στον Έβρο, συλλαμβάνοντας 13 Τούρκους υπηκόους (επτά άνδρες και έξι γυναίκες), καθώς εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους εκατοντάδες πιστόλια.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Σουφλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 147 πιστόλια μάρκας Glock, μαζί με 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες σκόπευαν να μεταφέρουν τον οπλισμό στην Αθήνα. Η προανάκριση για το δίκτυο διακίνησης βρίσκεται σε εξέλιξη.