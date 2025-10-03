Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Έβρος: Σε μια σημαντική επιχείρηση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στον Έβρο, συλλαμβάνοντας 13 Τούρκους υπηκόους (επτά άνδρες και έξι γυναίκες), καθώς εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους εκατοντάδες πιστόλια.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Σουφλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 147 πιστόλια μάρκας Glock, μαζί με 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες σκόπευαν να μεταφέρουν τον οπλισμό στην Αθήνα. Η προανάκριση για το δίκτυο διακίνησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εσείς χαζεύετε reels στο κινητό; Δείτε τι προκαλεί αυτή η συνήθεια στον εγκέφαλό σας

Reels: Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, σχεδόν τα πάντα έρχονται...
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Αμαλιάδα: Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε...
Ρόμπι Γουίλιαμς: Η κυρία Χάιδω ζει το όνειρό της – «Δεν θα ξαναλούσω τα μαλλιά μου από τη μεριά που τα άγγιξε»

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εντυπωσίασε τους θαυμαστές του στο Καλλιμάρμαρο,...
Λατινοπούλου για Ιάσονα Αποστολόπουλο και άλλους Έλληνες στον στολίσκο για τη Γάζα: «Ας σας κρατήσουν εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό»

«Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά; Άχου και δεν...
Διαγραφές φοιτητών: Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Διαγραφές φοιτητών: Υπουργική απόφαση, με αντικείμενο τη ρύθμιση των...

