Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αυτές είναι οι ερωτήσεις που κατέθεσαν για τις γυναίκες ναυτικούς οι Τσιόδρας, Μελέτη, Βόζεμπεργκ

Μετά από τέσσερα χρόνια αδιάκοπου αγώνα, τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και σταθερής διεκδίκησης, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) καταγράφει μια καθοριστική θεσμική νίκη: ζήτημα που ανέδειξε και υπερασπίστηκε με συνέπεια αναγνωρίζεται πλέον επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας ότι η επίμονη φωνή των ανθρώπων της θάλασσας μπορεί να φέρει απτά αποτελέσματα.

Στις 18 Φεβρουαρίου κατέθεσαν ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ευρωβουλευτές, Δημήτρης Τσιόδρας, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ- Βρυωνίδη, και Ελεονώρα Μελέτη αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο ναυτικό κλάδο.

Από την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα έως τη δυσκολία εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος δημιουργούν συχνά συνθήκες άνισης μεταχείρισης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι πολλές γυναίκες που υπηρετούν σε πληρώματα ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών δεν απολαμβάνουν στην πράξη τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με εργαζόμενους άλλων κλάδων, όπως επιδόματα κύησης, λοχείας και άδειες μητρότητας.

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που υπέβαλαν οι Ευρωβουλευτές προς την Επιτροπή ήταν:

1. Πώς αξιολογεί την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, την προστασία της μητρότητας και την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σε όλους τους τομείς απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων τομέων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κινητικότητας και οργάνωσης της εργασίας;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στους τομείς της ισότητας των φύλων, της απασχόλησης και των μεταφορών, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του ενωσιακού δικαίου και την ενίσχυση της προστασίας των γυναικών εργαζομένων, ιδίως κατά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα;

Η πρωτοβουλία αυτή υπερβαίνει τη ναυτιλία και στοχεύει στην εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες σε όλους τους τομείς εργασίας. Παράλληλα, προωθεί την ενίσχυση της νομικής προστασίας των εργαζόμενων γυναικών κατά την εγκυμοσύνη και μετά τη γέννηση, ενώ συμβάλλει συνολικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας προς όφελος του κλάδου της ναυτιλίας και της κοινωνίας.