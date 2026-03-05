Ευρωπαϊκή «ομπρέλα» προστασίας στην Κύπρο: Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία στέλνουν πλοία στη Μεγαλόνησο

Η ανάπτυξη των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» στην Κύπρο, σε συνδυασμό με την κάθοδο των ελληνικών μαχητικών F‑16 Viper, δημιούργησε μια ασπίδα αεράμυνας γύρω από τη Μεγαλόνησο, πάνω στην οποία θα «κουμπώσουν» και οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις που έρχονται.

Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, Γκουίντο Κροζέτο, ανακοίνωσε στην ιταλική Βουλή πως Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία θα στείλουν πλοία στην Κύπρο για την ενίσχυση της αεράμυνας στη Μεγαλόνησο.

«Σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε σχετικά.

«Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου».