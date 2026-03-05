Παρασκευή, 6 Μαρτίου, 2026
13.3 C
Athens
type here...
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή «ομπρέλα» προστασίας στην Κύπρο: Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία στέλνουν πλοία στη Μεγαλόνησο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η ανάπτυξη των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» στην Κύπρο, σε συνδυασμό με την κάθοδο των ελληνικών μαχητικών F‑16 Viper, δημιούργησε μια ασπίδα αεράμυνας γύρω από τη Μεγαλόνησο, πάνω στην οποία θα «κουμπώσουν» και οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις που έρχονται.

Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, Γκουίντο Κροζέτο, ανακοίνωσε στην ιταλική Βουλή πως Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία θα στείλουν πλοία στην Κύπρο για την ενίσχυση της αεράμυνας στη Μεγαλόνησο.

«Σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε σχετικά.

«Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου».

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκάθαρη και άμεση απάντηση Ελλάδας στην Τουρκία για Patriot: «Ανυπόστατες οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου»

0
Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στην ανακοίνωση...
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Επική Οργή» – Τα οπλικά συστήματα και οι στόχοι των ΗΠΑ [Βίντεο]

0
Στη δημοσιότητα έδωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM)...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέσσερα νέα ξένα πανεπιστήμια κατέθεσαν αίτηση για παραρτήματα στην Ελλάδα – Ζαχαράκη: «Η χώρα μας εξελίσσεται σε κόμβο έρευνας»

0
Τέσσερις νέες αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κατατέθηκαν...
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία

0
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για «ράλι» ανατιμήσεων σε καύσιμα, ρεύμα και τρόφιμα – Αυξημένη ζήτηση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

0
«Φωτιά» σε βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα και τρόφιμα βάζει η...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group