Ευρωλίγκα: Μονακό και Μπαρτσελόνα για την 8η θέση και τις «μάχες» με τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ

Το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι οφ της Euroleague που οδηγούν στην Αθήνα και στο φάιναλ φορ από τις 24 έως τις 26 Μαϊου θα κριθεί απόψε (24/4, 20:30) σε έναν νοκ άουτ αγώνα για τα Play In, ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα. Στο “Salle Gaston Medecin” του Πριγκιπάτου, οι 8οι στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 22-16 Μονεγάσκοι υποδέχονται την 9η Μπαρτσελόνα που τέλειωσε τη regular season με 21-17. Όποια εκ των δύο πάρει τη νίκη, θα καταλάβει την 8η θέση και θα βρει στον δρόμο της με μειονέκτημα έδρας τον πρώτο της κανονικής περιόδου, Ολυμπιακό.

Στον πρώτο γύρο των Play In, η Μονακό γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό, στην έδρα του φετινού φάιναλ φορ, το Telekom Center Athens, με 87-79, την περαμένη Τρίτη (21/4). Ο Παναθηναϊκός κατέλαβε την 7η θέση και θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ τη δεύτερη της κανονικής περιόδου Βαλένθια (με μειονέκτημα έδρας οι «πράσινοι». Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε το εμπόδιο του 10ου στην κανονική περίοδο, Ερυθρού Αστέρα, την Τρίτη (21/4), επικρατώντας με 80-72, στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Η ομάδα του Βελιγραδίου ολοκλήρωσε την παρουσία της στη Euroleague, ενώ οι «μπλαουγκράνα» θα έχουν μία ακόμη, τελευταία ευκαιρία, στο Μονακό, την Παρασκευή (24/4) ν’ αποδείξουν στην πράξη πως αξίζουν μία θέση στην πρώτη οκτάδα και τα πλέι οφ, έστω κι αν τερμάτισαν ένατοι. Εξάλλου, αυτός ήταν ο λόγος που προστέθηκε η φάση των Play In στο σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης. Για να δοθεί δηλαδή η ευκαιρία στην 9η και 10η ομάδα της βαθμολογίας στη regular season, να διεκδικήσουν την παρουσία τους στα πλέι οφ.

Η Μονακό, μια ομάδα που παρά το τέλος της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη, παρουσιάζει τη φιλοσοφία του Έλληνα τεχνικού, καλείται να ξεπεράσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ν’ αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να θέσει εκτός μία παραδοσιακή δύναμη του ισπανικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την Μπαρτσελόνα. Εξάλλου, από την Πέμπτη (23/4), οι Μονεγάσκοι διαθέτουν τον παίκτη που κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου αμυντικού της σεζόν, του Αμερικανού Άλφα Ντιαλό. Τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τη Μονακό είχαν ως αποτέλεσμα να παραταχθεί με οκτώ παίκτες απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάτι που αναμένεται να συμβεί και απέναντι στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Ο Μανού Μαρκοισβίλι διαθέτει εκτός του Άλφα Ντιαλό και τον σούπερ σταρ και «μπόμπερ» Μάικ Τζέιμς, τον Έλι Οκόμπο, τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, τον Γερμανό διεθνή σέντερ Ντάνιελ Τάις, τον Αμερικανό σέντερ Κεβάριους Χέιζ, τον Γάλλο Γιουάν Μπεγκαρίν και τον Ματιού Στραζέλ.

Η Μονακό ήταν η 3η καλύτερη ομάδα σε παραγωγικότητα στη regular season, με 90,2 πόντους μέσο όρο. Πίσω δηλαδή από τον 2ο Ολυμπιακό με 90,3 και την πρώτη Βαλένθια με 90,9. Μετά και τον αγώνα των Play In με τον Παναθηναϊκό, οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν σε 90,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η Μπαρτσελόνα σημειώνει 84,8 πόντους μέσο όρο. Οι Καταλανοί δέχονται όμως τρεις πόντους μέσο όρο λιγότερους από τη Μονακό. Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα δέχεται 83,9 πόντους μέσο όρο, ενώ η Μονακό 86,9.

Μόλις πριν δύο εβδομάδες, η Μονακό επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 93-86, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική. Ο Τσάβι Πασκουάλ δίνει έμφαση στην άμυνα και θα προσπαθήσει να σταματήσει τους δεινούς σκόρερ της Μονακό. Αυτό δεν είναι, πάντως και τόσο εύκολο. Αρκεί να είδε κάποιος τον αγώνα των Μονεγάσκων με τον Παναθηναϊκό, όταν ο Μάικ Τζέιμς είχε ευστοχήσει σε 4 «μαγικά» τρίποντα… που όταν σηκωνόταν… κανείς δεν θα στοιχημάτιζε πως θα έβρισκαν στόχο.

Για την Μπαρτσελόνα, οι Ουίλ Κλάιμπερν και Κέβιν Πάντερ, αναμένεται να σηκώσουν το… βάρος της επίθεσης. Απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα είχαν σημειώσει 22 πόντους έκαστος. Το δίδυμο των Τσέχων, Τόμας Σατοράνκσι και Γιαν Βέσελι, είναι «καυτό» για την ομάδα της Βαρκελώνης, μαζί με τους Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Τορνικε Σενγκέλια.

Σίγουρα, η Μπαρτσελόνα διαθέτει περισσότερους παίκτες εν συγκρίσει με τη Μονακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι και δείχνει ικανή να «δραπετεύσει» με το «διπλό» από το Μονακό, μπαίνοντας… την τελευταία στιγμή στο… τρένο των πλέι οφ. Όμως, ο αθλητικός εγωισμός του Μάικ Τζέιμς και των συμπαικτών του δεν θα επιτρέψει στους Καταλανούς να έχουν ένα άνετο βράδυ.

Εξάλλου και οι δύο ομάδες θυμούνται την μεταξύ τους περσινή σειρά των πλέι οφ, η οποία κρίθηκε σε ένα σουτ στην εκπνοή, του Κέβιν Πάντερ, που δεν μπήκε, με αποτέλεσμα να προκριθεί στο φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι η Μονακό και ν΄ αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ιστορία της στον τελικό, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη.

Την αναμέτρηση των Play In, Μονακό-Μπαρτσελόνα, θα διευθύνουν οι διαιτητές Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Εμίν Μογκουλκοτς (Τουρκία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).