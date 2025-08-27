Ευρωμπάσκετ 2025: Σάρωσε τη Μεγάλη Βρετανία στην πρεμιέρα, με ηγέτη Βαλαντσιούνας η Λιθουανία

Ευρωμπάσκετ 2025: Δυναμική αρχή και… αφεντικό με το «καλημέρα» στον δεύτερο όμιλο του Eurobasket 2025, για τη Λιθουανία!

Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις, δυσκολεύτηκε μόνο για λίγο απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, την οποία και σάρωσε με το εντυπωσιακό 94-70, με ηγέτη τον Γιόνας Βαλαντσιούνας!

Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και μια ασίστ, ενώ είχε άξιους συμπαραστάτες τους, Αζουόλας Τουμπέλις (17 πόντους), Ρόκας Γιοκουμπάιτις και Μαργκίρις Νορμάντας με 12, αλλά και τον Άρνας Βέλιτσκα που σκόραρε 10 πόντους.

Για 37 λεπτά είχαν το προβάδισμα οι Λιθουανοί, που ξέφυγαν στο σκορ μέχρι και με 25 πόντους, ενώ υπερίσχυσαν σε όλους τους στατιστικούς τομείς. Στην αντίπερα όχθη για τη Μεγάλη Βρετανία, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ακουάσι Γεμπόα, ενώ από 10 πόντους πέτυχαν Ταρίκ Φίλιπ και Μάιλς Χίσον.

Nτέρμπι κορυφής με το Μαυροβούνιο την επόμενη αγωνιστική για τη Λιθουανία, δύσκολο ματς με τη Φινλανδία για τη Μεγάλη Βρετανία.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94