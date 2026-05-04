Eurovision 2026: Οι «συμπτώσεις» που συνδέονται με τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου το 2005 και φέρνουν πιο κοντά τον Akyla στην κορυφή

O Akylas βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Βιέννη μαζί με την ελληνική αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Το Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από την πρώτη του πρόβα, καθώς ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 11 Μαΐου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η ελληνική συμμετοχή συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης, ενώ το τραγούδι «Ferto» έχει ήδη συγκεντρώσει θετικά σχόλια από τους Eurofans.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες κάνει τον γύρο του TikTok ένα βίντεο που παρουσιάζει διάφορες «συμπτώσεις» γύρω από τη συμμετοχή του Akyla, οι οποίες – όπως υποστηρίζεται – θα μπορούσαν να συνδέονται με πιθανή επιτυχία της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

Η πρώτη σύμπτωση αφορά τον αριθμό εμφάνισης του καλλιτέχνη στον Α’ Ημιτελικό, καθώς θα εμφανιστεί τέταρτος, κάτι που είχε συμβεί και στον εθνικό τελικό, αλλά και στην περίπτωση της Έλενας Παπαρίζου το 2005, όταν κέρδισε με το «Number One».

Η δεύτερη σύμπτωση σχετίζεται με το ζώδιό του, που είναι Υδροχόος, όπως και της Έλενας Παπαρίζου αλλά και της Ελλάδας, σύμφωνα με την αναφορά του βίντεο.

Επιπλέον, γίνεται λόγος και για τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, με το μπλε και το λευκό να θεωρούνται – σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο αφήγημα – «ευνοϊκά» για τη διοργάνωση.