Eurovision 2025: Ο πρώτος ημιτελικός του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, με δέκα χώρες να εξασφαλίζουν την πολυπόθητη πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Κύπρος, αν και παρουσίασε μια σκηνικά τολμηρή και καλλιτεχνικά φροντισμένη εμφάνιση με τον Theo Evan και το τραγούδι «Shh», δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. H Σουηδία εξασφάλισε με άνεση της θέση της στον μεγάλο τελικό, καθώς θεωρείται από την αρχή το μεγάλο φαβορί, εντυπωσιάζοντας τους φαν του μουσικού διαγωνισμού. Στις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς, ήταν η πρόκριση της Πορτογαλίας, καθώς τα προγνωστικά δεν της έδιναν θέση στον τελικό.

Ο φετινός διαγωνισμός μεταδόθηκε ζωντανά από τη Βασιλεία της Ελβετίας μέσω της ΕΡΤ1, ξεκινώντας στις 22:00 ώρα Ελλάδος.

Η βραδιά περιλάμβανε 15 συμμετοχές, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκαν και η Ισπανία, η Ιταλία και η διοργανώτρια Ελβετία, οι οποίες έχουν ήδη περάσει απευθείας στον τελικό χωρίς να χρειαστεί να διαγωνιστούν. Όπως κάθε χρόνο, οι χώρες της λεγόμενης «Big Five» – Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο – μαζί με τη διοργανώτρια χώρα, έχουν εξασφαλισμένη θέση στον τελικό.

Οι εντυπώσεις της πρώτης φάσης ήταν θετικές: θεαματικά σκηνικά, σκηνοθετικά concepts υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερες ερμηνείες κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξεχώρισαν συμμετοχές όπως η Σουηδία, που ενίσχυσε το προφίλ της ως φαβορί, ενώ η νέα διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων – σε τριάδες, με αποκάλυψη ενός μόνο ονόματος κάθε φορά – κράτησε την αγωνία αμείωτη.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision

Νορβηγία – Kyle Alessandro – Lighter Αλβανία – Shkodra Elektronike – Zjerm Σουηδία – KAJ – Bara Bada Bastu Ισλανδία – VAEB – Roa Ολλανδία – Claude – C’est la vie Πολωνία – Justyna Steczkowska – Gaja Άγιος Μαρίνος – Gabry Ponte – Tutta l’Italia Εσθονία – Tommy Cash – Espresso Macchiato Πορτογαλία – Napa – Deslocado Ουκρανία – Ziferblat – Bird of Pray

Οι χώρες που αποκλείστηκαν

Σλοβενία – Klemen – How Much Time Do We Have Left

Βέλγιο – Red Sebastian – Strobe Lights

Αζερμπαϊτζάν – Mamagama – Run With U

Κροατία – Marko Bošnjak – Poison Cake

Κύπρος – Theo Evan – Shh

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή όπου εμφανίστηκε μέσω βίντεο η Σελίν Ντιόν, η οποία είχε κερδίσει τον διαγωνισμό το 1988, εκπροσωπώντας την Ελβετία. Η σπουδαία ερμηνεύτρια που πάσχει από το σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου, ακούστηκε να λέει: «Δεν επιθυμώ τίποτα περισσότερο από το να είμαι απόψε μαζί σας στη Βασιλεία. Η Ελβετία θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι μια χώρα που πίστεψε σε μένα και μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω μέρος σε κάτι τόσο εξαιρετικό. Η νίκη μου στη Eurovision ήταν μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μου και είμαι ευγνώμων σε όσους με στήριξαν».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού, τέσσερις καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη Eurovision 2024 – η Μαρίνα Σάττι (Ελλάδα), η Τζέρι Χάιλ (Ουκρανία), η Ιολάντα (Πορτογαλία) και ο Σίλβεστερ Μπελτ (Λιθουανία) – παρουσίασαν το τραγούδι «Ne Partez Pas Sans Moi», με το οποίο η Ντιόν είχε χαρίσει τη νίκη στην Ελβετία το 1988. Η εμφάνιση αυτή σχεδιάστηκε ως αφιέρωμα στην ιστορία της διοργανώτριας χώρας στον διαγωνισμό. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο πρώτος ημιτελικός ήταν αφιερωμένος στη μουσική παράδοση της Ελβετίας στη Eurovision, ενώ ο δεύτερος θα επικεντρωθεί στον ρόλο και την αγάπη των φαν για τον θεσμό.