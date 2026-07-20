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Europa League: Με Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ στον Γ΄ προκριματικό, αν αποκλείσει την Ντιναμό Κιέβου

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι (Σουηδία)-Άντερλεχτ (Βέλγιο) θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7), στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, εφόσον ο «Δικέφαλος του βορρά» ξεπεράσει στον β΄ προκριματικό της διοργάνωσης το «εμπόδιο» της ουκρανικής Ντιναμό Κιέβου (23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας & 30/7 στην Τούμπα τα παιχνίδια).

Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου την πρώτη αναμέτρηση για τον Γ΄ προκριματικό γύρο, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 13/8.

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