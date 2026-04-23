Παρασκευή, 24 Απριλίου, 2026
19.5 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Κορυφαίος αμυντικός ο Άλφα Ντιαλό – 3ος ο Ουόκαπ και 5ος ο Γκραντ [βίντεο]

Στον Άλφα Ντιαλό κατέληξε ο τίτλος του κορυφαίου αμυντικού της Euroleague. Δύο ημέρες μετά την ανάδειξη του Γάλλου διεθνή σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς Βικτόρ Ουεμπανιαμά σε κορυφαίο αμυντικό του NBA, ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ της Μονακό Άλφα Ντιαλό αναδείχτηκε κορυφαίος αμυντικός της Euroleague. 

Από την 3η θέση στη σχετική ψηφοφορία, αυτή του κορυφαίου αμυντικού της Euroleague, την περσινή σεζόν o Άλφα Ντιαλό κατέλαβε την πρώτη θέση φέτος, χάρη στη ταχύτητα, τη δύναμη και το μπασκετικό IQ του. Έχοντας θητεύσει υπό την τεχνική καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, ενός προπονητή που είναι λάτρης της αμυντικής φιλοσοφίας, ο Άλφα Ντιαλό αποτέλεσε τον «μεγαλύτερο» πονοκέφαλο στα επιθετικά συστήματα των αντίπαλων τεχνικών.

Ο Άλφα Ντιαλό τερμάτισε στη 2η θέση των παικτών με τα περισσότερα κλεψίματα, μετρώντας 1,34 κλεψίματα μ.ο. Ήταν βασικός και στα 38 παιχνίδια της regular season. Και δεν έμεινε προσηλωμένος μόνο στ’ αμυντικά καθήκοντά του, αλλά έδωσε και σκορ στους Μονεγάσκους, με 11,9 πόντους μέσο όρο. Επιπρόσθετα, είχε 4,4 ριμπάουντ μ.ο. και 0,5 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα.

Δεύτερος ήταν ο Νικολό Μελι της Φενερμπαχτσέ, τρίτος ο Τόμας Ουόκαπ του Ολυμπιακού και τέταρτος ο τρεις φορές «κορυφαίος αμυντικός» της Euroleague Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τρίτος παίκτης στην Iστορία της Euroleague που αναδεικνύεται τρεις φορές καλύτερος αμυντικός (μαζί με τους Δημήτρη Διαμαντίδη που έχει αναδειχτεί κορυφαίος αμυντικός 6 φορές εκ των οποίων οι 5 διαδοχικές και τον Κάιλ Χάινς που έχει κερδίσει τον τίτλο τρεις φορές). Στην 5η θέση βρέθηκε ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού.

Ροή Ειδήσεων

Ευρωλίγκα: Μονακό και Μπαρτσελόνα για την 8η θέση και τις «μάχες» με τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ

0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον νεκρό Μαραντόνα

0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διαθέσιμος ο Τζόουνς στον Ολυμπιακό μετά την ακύρωση της ποινής από το ΑΣΕΑΔ

0
ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων

0
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Το πλάνο της κυβέρνησης για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 16 ετών

0
Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group