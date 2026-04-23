Euroleague: Κορυφαίος αμυντικός ο Άλφα Ντιαλό – 3ος ο Ουόκαπ και 5ος ο Γκραντ [βίντεο]

Στον Άλφα Ντιαλό κατέληξε ο τίτλος του κορυφαίου αμυντικού της Euroleague. Δύο ημέρες μετά την ανάδειξη του Γάλλου διεθνή σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς Βικτόρ Ουεμπανιαμά σε κορυφαίο αμυντικό του NBA, ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ της Μονακό Άλφα Ντιαλό αναδείχτηκε κορυφαίος αμυντικός της Euroleague.

Από την 3η θέση στη σχετική ψηφοφορία, αυτή του κορυφαίου αμυντικού της Euroleague, την περσινή σεζόν o Άλφα Ντιαλό κατέλαβε την πρώτη θέση φέτος, χάρη στη ταχύτητα, τη δύναμη και το μπασκετικό IQ του. Έχοντας θητεύσει υπό την τεχνική καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, ενός προπονητή που είναι λάτρης της αμυντικής φιλοσοφίας, ο Άλφα Ντιαλό αποτέλεσε τον «μεγαλύτερο» πονοκέφαλο στα επιθετικά συστήματα των αντίπαλων τεχνικών.

Ο Άλφα Ντιαλό τερμάτισε στη 2η θέση των παικτών με τα περισσότερα κλεψίματα, μετρώντας 1,34 κλεψίματα μ.ο. Ήταν βασικός και στα 38 παιχνίδια της regular season. Και δεν έμεινε προσηλωμένος μόνο στ’ αμυντικά καθήκοντά του, αλλά έδωσε και σκορ στους Μονεγάσκους, με 11,9 πόντους μέσο όρο. Επιπρόσθετα, είχε 4,4 ριμπάουντ μ.ο. και 0,5 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα.

Δεύτερος ήταν ο Νικολό Μελι της Φενερμπαχτσέ, τρίτος ο Τόμας Ουόκαπ του Ολυμπιακού και τέταρτος ο τρεις φορές «κορυφαίος αμυντικός» της Euroleague Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τρίτος παίκτης στην Iστορία της Euroleague που αναδεικνύεται τρεις φορές καλύτερος αμυντικός (μαζί με τους Δημήτρη Διαμαντίδη που έχει αναδειχτεί κορυφαίος αμυντικός 6 φορές εκ των οποίων οι 5 διαδοχικές και τον Κάιλ Χάινς που έχει κερδίσει τον τίτλο τρεις φορές). Στην 5η θέση βρέθηκε ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού.