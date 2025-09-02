Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 2025
24.5 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Eurobasket 2025: Ο τούρκος δημοσιογράφος Dr. Sefa Karahasan, αναφερόμενος στον αγώνα του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, συγκρίνει σε ανάρτησή του στο X τον πανηγυρισμό του Μερίχ Ντεμιράλ με το σύμβολο των «Γκρίζων Λύκων», με το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, του διεθνή κύπριου παίκτη (φωτογραφίες, επάνω, από το Χ).

Ο πανηγυρισμός του Ντεμιράλ έγινε στη διάρκεια του EURO 2024, στον αγώνα της Τουρκίας με την Αυστρία, στον οποίο ο τούρκος παίκτης πέτυχε δυο γκολ και έστειλε την ομάδα του στις «οκτώ» της διοργάνωσης.

«Το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις»

Ο τούρκος δημοσιογράφος έγραψε ότι «το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις.

»Μετά τον αγώνα μεταξύ Ελλάδας και “νότιας” Κύπρου, ο Στυλιανού δήλωσε ότι “δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η Κύπρος είναι Ελλάδα”.

»Τα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ο Στυλιανού με το τατουάζ του έστειλε μήνυμα. Ο ελληνικός εθνικός ύμνος ακούστηκε επίσης για τις δυο ομάδες πριν τον αγώνα.

»Η UEFA είχε επιβάλει ποινή αποκλεισμού 2 αγώνων στον Μερίχ Ντεμιράλ για τον χαιρετισμό με το σύμβολο του γκρίζου λύκου μετά από γκολ».

Η δήλωση Στυλιανού
Ο Νίκος Στυλιανού σε δηλώσεις του στο Eurohoops, ανέφερε ότι «το τατουάζ μου δείχνει την Ελλάδα, τη χώρα που γεννήθηκα, και την Κύπρο που είναι η χώρα που μεγάλωσα και είναι η καταγωγή μου. Το τατουάζ το έκανα στα 18 μου στην Αμερική».

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: «Κόψτε τις τιμές ή παρεμβαίνουμε» – Το σκληρό μήνυμα του ΥΠΕΝ στους παρόχους

0
Ρεύμα: Σαφές μήνυμα έστειλε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας...
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε 86χρονη – Συγκίνηση για τη γιαγιά Τιτίκα, έκανε ασπίδα το σώμα της για να...

0
Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκε λίγο πριν από το...
LIFE & STYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η σπάνια φωτογραφία με τον δεύτερο σύζυγό της, Γιώργο Ηλιάδη

0
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μία φωτογραφία με τον δεύτερο σύζυγο της...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Nέα έκρηξη σαλμονέλας από αυγά, δεκάδες κρούσματα

0
Μια νέα έξαρση σαλμονέλας που συνδέεται με αυγά έχει...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με ηλιόλουστο σκηνικό ξεκινάει ο Σεπτέμβρης – Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

0
Καιρός: Με ηλιόλουστο καιρό και ζέστη υποδέχεται η Ελλάδα...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group