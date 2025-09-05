Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
28.2 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Τα ζευγάρια των 16 και ο δρόμος της Εθνικής μπάσκετ μέχρι τα… μετάλλια

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Eurobasket 2025: Η σπουδαία νίκη της Εθνικής μπάσκετ επί της Ισπανίας και η πρωτιά στον όμιλο της Κύπρου, έφερε την ελληνική ομάδα σε ένα ευνοϊκό μονοπάτι αποφεύγοντας μέχρι την οχτάδα τα μεγαθήρια και τα φαβορί του Eurobasket.

Σπουδαία Εθνική, μέγας Αντετοκούνμπο και πρωτιά στον όμιλο – Με Ισραήλ στους 16 του Eurobasket
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής (7/9, 21.45) στη φάση των 16 που θα γίνει στη Λετονία και στη συνέχεια, εφόσον προκριθεί, θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία. Κι από εκεί πέρα, αν η Ελλάδα προκριθεί στην τετράδα, τότε θα βρει απέναντί της είτε την Τουρκία, είτε τη Σουηδία, είτε την Πολωνία, είτε τη Βοσνία.

Τα ζευγάρια στη φάση των 16
Τουρκία – Σουηδία (63) – 6/9, 12.00
Γερμανία – Πορτογαλία (65) – 6/9, 15.15
Λιθουανία – Λετονία (61) – 6/9, 18.30
Σερβία – Φινλανδία (67) – 6/9, 21.45
Πολωνία – Βοσνία (64) – 7/9, 12.00
Γαλλία – Γεωργία (68) – 7/9, 15.15
Ιταλία – Σλοβενία (66) – 7/9, 18.30
Ελλάδα – Ισραήλ (62) – 7/9, 21.45
Προημιτελικοί
W61 Λιθουανία/Λετονία – W62 Ελλάδα/Ισραήλ (69)
W63 Τουρκία/Σουηδία – W64 Πολωνία/Βοσνία (70)
W65 Γερμανία/Πορτογαλία – W66 Ιταλία/Σλοβενία (71)
W67 Σερβία/Φινλανδία – W68 Γαλλία/Γεωργία (72)
Ημιτελικοί
W69 Λιθουανία/Λετονία/Ελλάδα/Ισραήλ – W70 Τουρκία/Σουηδία/Πολωνία/Βοσνία (73)
W71 Γερμανία/Πορτογαλία/Ιταλία/Σλοβενία – W72 Σερβία/Φινλανδία/Γαλλία/Γεωργία (74)
Αγώνας 3ης θέσης
L73 – L74
Τελικός
W73 – W74

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσος μισθός: Στα 1500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

0
Νωρίτερα κατά έναν χρόνο, εντός του 2026 αντί του...
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στην Κωνσταντινουπόλεως

0
Νεκρός κατέληξε άνδρας στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και της...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ετοιμάζει φουλ επίθεση στην κυβέρνηση και «Εθνικό σχέδιο ανάτασης»

0
Αλέξης Τσίπρας: Τον δρόμο της αυστηρής κριτικής προς την...
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες σε όλη την Ελλάδα» – Κάλεσμα για τα Τέμπη

0
Καρυστιανού: Μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση προγραμματίζεται για το Σάββατο 6...
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Κιάτο – Έφυγε λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά της

0
Στο πένθος έχει βυθιστεί το Κιάτο μετά τον τραγικό...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group