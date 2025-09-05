Eurobasket 2025: Η σπουδαία νίκη της Εθνικής μπάσκετ επί της Ισπανίας και η πρωτιά στον όμιλο της Κύπρου, έφερε την ελληνική ομάδα σε ένα ευνοϊκό μονοπάτι αποφεύγοντας μέχρι την οχτάδα τα μεγαθήρια και τα φαβορί του Eurobasket.



Σπουδαία Εθνική, μέγας Αντετοκούνμπο και πρωτιά στον όμιλο – Με Ισραήλ στους 16 του Eurobasket

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής (7/9, 21.45) στη φάση των 16 που θα γίνει στη Λετονία και στη συνέχεια, εφόσον προκριθεί, θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία. Κι από εκεί πέρα, αν η Ελλάδα προκριθεί στην τετράδα, τότε θα βρει απέναντί της είτε την Τουρκία, είτε τη Σουηδία, είτε την Πολωνία, είτε τη Βοσνία.

Τα ζευγάρια στη φάση των 16

Τουρκία – Σουηδία (63) – 6/9, 12.00

Γερμανία – Πορτογαλία (65) – 6/9, 15.15

Λιθουανία – Λετονία (61) – 6/9, 18.30

Σερβία – Φινλανδία (67) – 6/9, 21.45

Πολωνία – Βοσνία (64) – 7/9, 12.00

Γαλλία – Γεωργία (68) – 7/9, 15.15

Ιταλία – Σλοβενία (66) – 7/9, 18.30

Ελλάδα – Ισραήλ (62) – 7/9, 21.45

Προημιτελικοί

W61 Λιθουανία/Λετονία – W62 Ελλάδα/Ισραήλ (69)

W63 Τουρκία/Σουηδία – W64 Πολωνία/Βοσνία (70)

W65 Γερμανία/Πορτογαλία – W66 Ιταλία/Σλοβενία (71)

W67 Σερβία/Φινλανδία – W68 Γαλλία/Γεωργία (72)

Ημιτελικοί

W69 Λιθουανία/Λετονία/Ελλάδα/Ισραήλ – W70 Τουρκία/Σουηδία/Πολωνία/Βοσνία (73)

W71 Γερμανία/Πορτογαλία/Ιταλία/Σλοβενία – W72 Σερβία/Φινλανδία/Γαλλία/Γεωργία (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

Τελικός

W73 – W74