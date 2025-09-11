Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
26.6 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Περίπου 2.000 Έλληνες στον μεγάλο ημιτελικό κάνουν «γαλανόλευκη» τη Ρίγα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Eurobasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας, έκανε ξανά το «θαύμα» της, «ισοπέδωσε» τη Λιθουανία στους «8» και «πέταξε» για τα ημιτελικά του Eurobakset 2025, όπου θα βρει στο δρόμο της την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, (12/9,21:00), με τη «γαλανόλευκη» να θέλει ακόμη μια νίκη κόντρα στη γειτονική χώρα για να επιστρέψει στη ζώνη των μεταλλίων της διοργάνωσης έπειτα από 16 χρόνια.

Για να φτάσει όμως, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μέχρι εδώ σήμερα, εκτός από την τεράστια προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι παίκτες και ο προπονητής, έχει στο πλευρό του και τη στήριξη από τους Έλληνες φιλάθλους και εκτός από τους «πελαργούς» που βρίσκονται μόνιμα στο πλευρό της Εθνικής ομάδας στις εξέδρες της Xiaomi Arena αναμένεται να βρεθούν πάρα πολλοί Έλληνες.

Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ έχει ζητήσει επισήμως 1,500 εισιτήρια από την FIBA, για τον ημιτελικό της Παρασκευής, με τα «μαγικά χαρτάκια» να κάνουν «φτερά» πολύ γρήγορα, καθώς ναυλώνονται πτήσεις τσάρτερ από την Aegean η μία μετά την άλλη. Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα 11/9, θα φύγουν 4 πτήσεις τσάρτερ από την Αθήνα με προορισμό την Ρίγα, ενώ ανοιχτό το ενδεχόμενο και να προστεθούν επιπλέον πτήσεις, αλλά και να ταξιδέψει κόσμος την ημέρα του αγώνα.

Αυτό σημαίνει πως περίπου 2.000 φίλοι της Εθνικής θα βρίσκονται στη Ρίγα για το μεγάλο παιχνίδι, δίνοντας τη δική τους ώθηση στην Εθνική ομάδα που χρειάζεται ακόμη δυο νίκες για να κατακτήσει το «πολυπόθητο» τρόπαιο μετά από 20 χρόνια.

Ροή Ειδήσεων

MEDIA

Αγγελική Νικολούλη: Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει δυναμικά – Δείτε το νέο τρέιλερ της εκπομπής

0
Ραντεβού ξανά στο MEGA δίνει και φέτος η Αγγελική...
TIPS

Η συσκευή που καίει ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα: Ανεβάζει τον λογαριασμό στα ύψη

0
Δεν είναι λίγες οι ηλεκτρικές συσκευές που όσο και...
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο σιδηρόδρομο – Ποια δρομολόγια καταργήθηκαν και ποια τροποποιήθηκαν

0
Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών της Hellenic...
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΜΕ: Πρόγραμμα στάσεων εργασίας από σήμερα 11 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

0
Για σχεδόν δύο μήνες, ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ, πρόγραμμα στάσεων...
LIFE & STYLE

H Oλυμπία Χοψονίδου ποζάρει στη Ρίγα με το minimal look που δεν αποτυγχάνει ποτέ

0
Η Ολυμπία Χοψονίδου βρίσκεται στη Ρίγα για να στηρίξει...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group