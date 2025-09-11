Eurobasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας, έκανε ξανά το «θαύμα» της, «ισοπέδωσε» τη Λιθουανία στους «8» και «πέταξε» για τα ημιτελικά του Eurobakset 2025, όπου θα βρει στο δρόμο της την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, (12/9,21:00), με τη «γαλανόλευκη» να θέλει ακόμη μια νίκη κόντρα στη γειτονική χώρα για να επιστρέψει στη ζώνη των μεταλλίων της διοργάνωσης έπειτα από 16 χρόνια.

Για να φτάσει όμως, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μέχρι εδώ σήμερα, εκτός από την τεράστια προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι παίκτες και ο προπονητής, έχει στο πλευρό του και τη στήριξη από τους Έλληνες φιλάθλους και εκτός από τους «πελαργούς» που βρίσκονται μόνιμα στο πλευρό της Εθνικής ομάδας στις εξέδρες της Xiaomi Arena αναμένεται να βρεθούν πάρα πολλοί Έλληνες.

Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ έχει ζητήσει επισήμως 1,500 εισιτήρια από την FIBA, για τον ημιτελικό της Παρασκευής, με τα «μαγικά χαρτάκια» να κάνουν «φτερά» πολύ γρήγορα, καθώς ναυλώνονται πτήσεις τσάρτερ από την Aegean η μία μετά την άλλη. Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα 11/9, θα φύγουν 4 πτήσεις τσάρτερ από την Αθήνα με προορισμό την Ρίγα, ενώ ανοιχτό το ενδεχόμενο και να προστεθούν επιπλέον πτήσεις, αλλά και να ταξιδέψει κόσμος την ημέρα του αγώνα.

Αυτό σημαίνει πως περίπου 2.000 φίλοι της Εθνικής θα βρίσκονται στη Ρίγα για το μεγάλο παιχνίδι, δίνοντας τη δική τους ώθηση στην Εθνική ομάδα που χρειάζεται ακόμη δυο νίκες για να κατακτήσει το «πολυπόθητο» τρόπαιο μετά από 20 χρόνια.