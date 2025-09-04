EuroBasket 2025: Η ανασκόπηση της όγδοης μέρας

EuroBasket 2025: Τα τελευταία παιχνίδια της φάσης των ομίλων (Α’, Β’) ολοκληρώθηκαν, με την Τουρκία και την Γερμανία να συνεχίζουν αήττητες και την Σερβία να υποχρεώνεται στη πρώτη της ήττα στο φετινό EuroBasket 2025.

Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 83-89

Το Μαυροβούνιο είχε την δυνατότητα να προκριθεί στην επόμενη φάση του EuroBasket 2025, καθώς με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας θα ήταν η 4η ομάδα του ομίλου. Αυτό δεν έγινε, καθώς οι Βρετανοί έκαναν την υπέρβαση, επικρατώντας με 89-83 και έστειλαν την ομάδα του Μαυροβουνίου να πακετάρει τα πράγματα της για την επιστροφή, καθώς με αυτή την νίκη η Σουηδία ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα με αντίπαλο την Λιθουανία, θα πάρει το εισιτήριο για την φάση των “16”.

Εσθονία – Πορτογαλία 65-68

Ιστορική πρόκριση για την Πορτογαλία, καθώς η ομάδα της Ιβηρικής χερσονήσου επικράτησε με 68-65 της Εσθονίας την τελευταία αγωνιστική του Α’ ομίλου στην Ρίγα, κλειδώνοντας την συμμετοχή της στην φάση των “16”. Η ομάδα του Γκόμες ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ, με την Εσθονία να μοιάζει ως το φαβορί για την κατάκτηση της 4ης θέσης. Όλα αυτά μέχρι να εμφανιστεί ο Κέτα με τον Λισμπόα, οι οποίοι οδήγησαν το σύνολο της Πορτογαλίας στην ιστορική νίκη-πρόκριση στην νοκ άουτ φάση του EuroBasket 2025.

Λιθουανία – Σουηδία 74-71

H Λιθουανία βρέθηκε ακόμη και στο -12 απέναντι στη Σουηδία, αλλά στο τέλος πήρε αυτό που ήθελε, την 4η νίκη της στο EuroBasket 2025, με 74-71, στο πλαίσιο της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής του 2ου ομίλου. Τόσο οι Λιθουανοί, όσο και οι Σουηδοί είχαν προκριθεί, αλλά η Λιθουανία ήθελε περισσότερο τη νίκη, αφού διακυβεύεται η θέση που θα καταλάβει και ο αντίπαλος που θα βρει απέναντί της στη Ρίγα, στον νοκ άουτ χιαστί αγώνα στη φάση των “16”. Η Λιθουανία περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Φινλανδία-Γερμανία (20:30) για να γνωρίζει αν θα είναι 2η. Η Λιθουανία θέλει νίκη της Γερμανίας για να είναι δεύτερη.

Τσεχία – Λετονία 75-109

Το σύνολο του Λούκα Μπάνκι έφτασε στις τρεις νίκες στο φετινό EuroBasket 2025 και τερμάτισε στην 3η θέση του Α’ ομίλου. Στην αναμέτρηση με την Τσεχία η οποία δεν κατάφερε να πάρει νίκη στον θεσμό, η Λετονία έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και είχε πέντε παίκτες διψήφιους (Ντάιρις Μπέρτανς 20 πόντους, Ντάβις Μπέρτανς 20 πόντους, Κρίσταπς Πορζίνγκις 16 πόντους, Ρόλαντς Σμιτς 16 πόντους, Άρτουρς Κούρουκς 12 πόντους) και κατάφερε να προσφέρει θέαμα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Οι Τσέχοι δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στην αναμέτρηση και γνώρισαν την ήττα αποχαιρετώντας το EuroBasket με πέντε αρνητικά αποτελέσματα σε ισάριθμα ματς.

Φινλανδία – Γερμάνια 61-91

Η Γερμανία πέρασε σαν… οδοστρωτήρας πάνω και από την Φινλανδία και τερμάτισε αήττητη (5-0) στην κορυφή του 2ου ομίλου του EuroBasket 2025, που τη φέρνει αντιμέτωπη με την Πορτογαλία (4η πρώτου ομίλου) στους “16” της διοργάνωσης. H παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 επικράτησε με 91-61 των «οικοδεσποτών» του ομίλου, κατά την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης, υποχρεώνοντας τους στη δεύτερη ήττα τους, που τους κατατάσσει στην τρίτη θέση (θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Σερβίας, Τουρκίας)

Τουρκία – Σερβία 95-90

Σε ένα συναρπαστικό ματς στη Ρίγα της Λετονίας, η Τουρκία νίκησε 95-90 τη Σερβία και εξασφάλισε την πρώτη θέση του 1ου ομίλου του EuroBasket 2025. Με «καταιγισμό» από τρίποντα, η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έφτασε στην επικράτηση καθώς ευστόχησε 18 φορές (18/31) έξω από τα 6,75 και απείλησε το ιστορικό ρεκόρ των περισσότερων εύστοχων τριπόντων (19 η Γερμανία από το 2022) στα χρονικά της διοργάνωσης. Έτσι, στη φάση των “16” η Τουρκία θα έχει θεωρητικά εύκολο έργο απέναντι στη Σουηδία, ενώ η Σερβία διασταυρώνεται με τη Φινλανδία.