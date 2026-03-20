ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Αυτή είναι η νέα εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνιση της γαλανόλευκης [Βίντεο]

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η ΕΠΟ και η adidas παρουσίασαν σήμερα, Παρασκευή (20/3) το πρωί τη νέα εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνιση.

Σε νέα εποχή έχει περάσει η Εθνική Ελλάδας, η οποία παρουσίασε την Παρασκευή (20/03) το πρωί και τη νέα εντυπωσιακή της εκτός έδρας φανέλα.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Η adidas παρουσιάζει τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας, συνδυάζοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με σύγχρονες σχεδιαστικές και τεχνολογικές προδιαγραφές.

Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά σε χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός της νέας εκτός έδρας εμφάνισης της Εθνικής από την adidas γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, αποτυπώνοντας τη διαχρονικότητα της ελληνικής ταυτότητας μέσα από μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αισθητική. Στο πίσω μέρος του λαιμού αναγράφεται η χρονολογία «1926», τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η νέα εμφάνιση ενσωματώνει την τεχνολογία CLIMACOOL+ της adidas, με υφάσματα που διαθέτουν 3D σχεδιασμένη μηχανική ελαστικότητα και έχουν αναπτυχθεί βάσει χαρτογράφησης του σώματος. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, διατηρώντας τους αθλητές στεγνούς και άνετους ακόμη και σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Το adidas Trefoil επιστρέφει στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις της adidas για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, αποτελώντας το σήμα αυθεντικότητας του brand και ενισχύοντας τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική κουλτούρα των 90s.

Για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης πραγματοποιήθηκε ειδική φωτογράφιση με τη συμμετοχή των διεθνών ποδοσφαιριστών Βαγγέλη Παυλίδη, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου είναι διαθέσιμη από σήμερα στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 στην Αθήνα και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής».

Ιράν: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης – Ποιος ήταν ο Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί

Απολυτήρια ΙΒ σε 13 δημόσια σχολεία – Ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Β Γυμνασίου

Η αληθινή ιστορία πίσω από την ταινία «Τελευταία Κλήση» – Η ομηρία που συγκλόνισε την Ελλάδα

20 Μαρτίου: Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας

Europa League: Άνετες προκρίσεις για Αστον Βίλα και Πόρτο – Βαρύς αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό με 4αρα από την Μπέτις

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

