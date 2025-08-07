Πέμπτη, 7 Αυγούστου, 2025
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: Νεκρός 35χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (7/8) στη Ναύπακτο, όταν 35χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια ανακαίνισης.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το npress.gr, πρόκειται για έναν 35χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

