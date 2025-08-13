Επιστρέφει στην Ελλάδα ο 15χρονος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο: Με αισιοδοξία αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην Ελλάδα ο 15χρονος Δημήτρης από τα Φάρσαλα, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία, ύστερα από σοβαρή θερμοπληξία που τον οδήγησε σε ηπατική ανεπάρκεια.

Η εξέλιξη της υγείας του

Ο νεαρός ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο, σε Μονάδα Ημιεντατικής Θεραπείας, με την πορεία της υγείας του να εξελίσσεται θετικά. Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο και ο επικεφαλής της μεταμόσχευσης, καθηγητής Ρενάτο Ρομανιόλι, η μετεγχειρητική ανάρρωση είναι σταθερή και, εφόσον συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, ο Δημήτρης ενδέχεται να πάρει εξιτήριο εντός του επόμενου μήνα.

Ο πατέρας του παιδιού, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και περιέγραψε τις πρώτες στιγμές ανάκαμψης του γιου του: «Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Βγήκαμε από την εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει και να τρώει. Όλα καλά».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως ο Δημήτρης δεν γνωρίζει ακόμη το μέγεθος της ιατρικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε: «Είναι λίγο μπερδεμένος. Όχι, δεν έχει μάθει για τη μεταμόσχευση. Απλώς του είπαμε πως είχαμε ένα θεματάκι υγείας. Τίποτα άλλο».

Με λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη, ευχαρίστησε την οικογένεια του δότη που χάρισε ζωή στον γιο του: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έσωσε τη ζωή του παιδιού μου. Τι να πω… Είμαι συγκινημένος».