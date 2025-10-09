Επιστήμονες βρήκαν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος: Οι ειδικοί πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει το «μέγιστο όριο ηλικίας» που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος – και τα νέα αυτά αναμένεται να χαροποιήσουν όσους πάσχουν από θανατοφοβία, δηλαδή τον έντονο φόβο για τον θάνατο ή τη διαδικασία του θανάτου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο μέσος όρος ζωής ενός Αμερικανού είναι 78,39 έτη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το προσδόκιμο ζωής είναι ελαφρώς υψηλότερο, στα 81,24 χρόνια, ενώ στον Καναδά φτάνει τα 81,65 χρόνια.

Αν ανήκετε σε εκείνους που δεν μπορούν να σταματήσουν να μετρούν «αντίστροφα», υπάρχουν καλά νέα: σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, είναι πολύ πιθανό να ζήσετε αρκετά περισσότερο από αυτά τα μέσα όρια.

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του Τίλμπουργκ και του Έρασμου της Ρότερνταμ μελέτησαν πόσο μπορεί να ζήσει το ανθρώπινο σώμα, εφόσον δεν επηρεαστεί από ασθένεια ή ατύχημα.

H έρευνα

Για την έρευνά τους εξέτασαν τα στοιχεία 75.000 ανθρώπων που πέθαναν στην Ολλανδία σε διάστημα τριών δεκαετιών, μέχρι το 2017.

Κατέγραψαν την ηλικία θανάτου κάθε ατόμου, ώστε να εντοπίσουν πότε «σταθεροποιείται» το ανθρώπινο προσδόκιμο ζωής.

Μετά από προσεκτική ανάλυση των δεδομένων, διαπίστωσαν ότι η «σταθεροποίηση» αυτή εμφανίζεται γύρω στα 90 έτη – κάτι που, ωστόσο, δεν σημαίνει πως η ζωή τελειώνει τότε.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ηλικίες θανάτου των συμμετεχόντων, οι ερευνητές κατέληξαν πως το μέγιστο όριο ζωής φαίνεται να φτάνει στα μέσα της δεκαετίας των 90, αλλά θεωρούν πως είναι εξαιρετικά σπάνιο για έναν άνθρωπο να ξεπεράσει τα 115 έτη.

Διαπίστωσαν επίσης ότι οι γυναίκες ζουν ελαφρώς περισσότερο από τους άνδρες· το μέγιστο όριο ζωής για τις γυναίκες εκτιμήθηκε στα 115,7 χρόνια, ενώ για τους άνδρες στα 114,1.

«Κατά μέσο όρο οι άνθρωποι ζουν περισσότερο»

Ο καθηγητής John Einmahl, ένας από τους τρεις επιστήμονες που διεξήγαγαν τη μελέτη, δήλωσε στο AFP: «Κατά μέσο όρο οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά οι γηραιότεροι ανάμεσά μας δεν έχουν γίνει πιο ηλικιωμένοι τα τελευταία τριάντα χρόνια. Υπάρχει σίγουρα ένα είδος “τοίχου” εδώ. Φυσικά, το μέσο προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, ωστόσο το ανώτατο όριο δεν έχει αλλάξει».

Παρά τα ευρήματα, ο καθηγητής Einmahl αναγνώρισε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις – άνθρωποι που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το θεωρητικό αυτό όριο.

Ο γηραιότερος άνδρας που έχει επαληθευθεί από τα Ρεκόρ Γκίνες ήταν ο Ιάπωνας Τζιροέμον Κιμούρα, ο οποίος έζησε έως τα 116 χρόνια και 54 ημέρες.

Σήμερα, η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο είναι η Ethel Caterham, ηλικίας 116 ετών και 48 ημερών. Γεννήθηκε το 1909 και είναι η τελευταία εν ζωή υπήκοος του βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄.

Η Caterham γεννήθηκε στο Χάμσαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου και έζησε εκεί μέχρι τα 18 της, οπότε και μετακόμισε στην Ινδία για να εργαστεί ως νταντά.

Το 2020 επιβίωσε από την COVID-19 και στα 116α γενέθλιά της έλαβε συγχαρητήριο μήνυμα από τον Ζοάο Μαρίνο Νέτο, τον μακροβιότερο εν ζωή άνδρα στον κόσμο, που γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1912 στη Βραζιλία.

