Επική γκάφα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ – Ουγγαρέζος: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα»

Μία απίστευτη γκάφα έγινε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και συγκεκριμένα στο ERTnews με παρουσιάστρια την Αδαμαντία Λιόλιου, την Κυριακή 11/1.

Την ώρα που μιλούσαν για τις αναταραχές που λαμβάνουν χώρα στο Ιράν, έδειχναν πλάνα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη μετά από συναυλία του ΛΕΞ. Και το συγκεκριμένο βίντεο δεν προβλήθηκε ούτε μία, ούτε δύο αλλά… τρεις φορές!

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα 13/1 και στο Buongiorno και τα σχόλια που ακούστηκαν στον αέρα ήταν άκρως καυστικά.

«Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία. Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα, και μάλιστα πάνε και μιλάνε και πάνω σε μια εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να μην αμφισβητήσουμε και οτιδήποτε άλλο;», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Δείτε το απόσπασμα από το Buongiorno:

