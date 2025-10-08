Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

Newsroom
Επιδότηση θέρμανσης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις τιμές να κυμαίνονται από 1 έως 1,10 ευρώ το λίτρο. Το φετινό κονδύλι που θα διατεθεί στους δικαιούχους αναμένεται να ξεπεράσει τα 195 εκατ. ευρώ, ενώ η νέα υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα εκδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου.

Τα κριτήρια χορήγησης παραμένουν ίδια με πέρυσι. Για να λάβει κανείς το επίδομα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) δεν πρέπει να ξεπερνά: 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.
Η αξία ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα ανοίξει τέλη Νοεμβρίου, με προθεσμία έως τις αρχές Δεκεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων. Οι δικαιούχοι που θα εγκριθούν πρώτοι θα δουν την προκαταβολή στους λογαριασμούς τους λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Το επίδομα χορηγείται για μία κύρια κατοικία και αφορά φυσικά πρόσωπα άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας, εν διαστάσει ή με σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

