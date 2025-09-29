Επίδομα Παιδιού Α21: Σήμερα (29/09) θα πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Συγκεκριμένα στο διάστημα 16:00 με 17:00 το απόγευμα, θα πληρωθούν Επίδομα Παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Eπίδομα Eνοικίου και άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
Αναλυτικά θα καταβληθούν:
Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι 87.496.844 ευρώ
Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ
Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι– 425.429 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι 3.205.721 ευρώ
Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ
Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.