Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
18.4 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού Α21: Τι ώρα θα πληρωθούν σήμερα οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Επίδομα Παιδιού Α21: Σήμερα (29/09) θα πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα στο διάστημα 16:00 με 17:00 το απόγευμα, θα πληρωθούν Επίδομα Παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Eπίδομα Eνοικίου και άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι 87.496.844 ευρώ
Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ
Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι– 425.429 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι 3.205.721 ευρώ
Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ
Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Ροή Ειδήσεων

LIFE & STYLE

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης στην Ευελπίδων, απολογείται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη – Δείτε βίντεο

0
Στην Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το...
LIFE & STYLE

Κατερίνα Καινούργιου για τη σύλληψη του αδερφού της: «Φωτογράφιζαν» παντού εμένα, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του

0
Στη σύλληψη του αδερφού της, έπειτα από περιστατικό που...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με την ψεύτικη φωτογραφία Τραμπ – Μητσοτάκη: Ο Λευκός Οίκος έκανε… copy – paste

0
Σάλος έχει δημιουργηθεί με την, επεξεργασμένη - όπως αποδείχθηκε...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023

0
Στη δημοσιότητα δόθηκαν στις 10 το πρωί, από την...
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Μαζικά οι εργαζόμενοι στις κινητοποιήσεις – Τα αιτήματα ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ

0
Απεργία 1η Οκτωβρίου: Σε πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group