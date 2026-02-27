Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, 2026
8.2 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Από τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026 άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21, όπου οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το έτος 2026, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00, παρέχοντας τη δυνατότητα για νέα αίτηση ή τροποποίηση υπάρχουσας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Το ποσό που θα λάβουν θα υπολογιστεί με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στο έντυπο Α21 του 2026 και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή της νέας φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα στοιχεία

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια της φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρούνται:

• Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας

• Η τάξη φοίτησης

• Ο αριθμός μητρώου του μαθητή

Αν τα στοιχεία του παιδιού επιβεβαιωθούν ηλεκτρονικά, η αίτηση συνεχίζει κανονικά. Αν όχι, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει σχετικό δικαιολογητικό.

Σημαντική υπενθύμιση

Για να θεωρηθεί έγκυρη μια αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Οποιαδήποτε αίτηση παραμείνει σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν προχωρά σε εκκαθάριση.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με Μήτογλου η εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο

0
Με μία προσθήκη της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Εθνική...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη Λεωφόρο το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού για τους «16» του Europa League

0
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια πρόκριση στους «16» του...
MEDIA

Τηλεθέαση: Η χαρά του μονοψήφιου στη βραδινή ζώνη

0
Περισσότερα από δέκα προγράμματα ρίχτηκαν στην τηλεοπτική αρένα, το...
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

0
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες γύρω από τη δολοφονία του 50χρονου στη Λέρο ο οποίος...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Να μετρηθούμε στη Βουλή για το κράτος δικαίου – «Δεν σέβεστε τη δικαιοσύνη», τον κατηγόρησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

0
Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group