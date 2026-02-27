Επίδομα Παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Από τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026 άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21, όπου οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το έτος 2026, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00, παρέχοντας τη δυνατότητα για νέα αίτηση ή τροποποίηση υπάρχουσας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Το ποσό που θα λάβουν θα υπολογιστεί με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στο έντυπο Α21 του 2026 και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή της νέας φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα στοιχεία

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια της φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρούνται:

• Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας

• Η τάξη φοίτησης

• Ο αριθμός μητρώου του μαθητή

Αν τα στοιχεία του παιδιού επιβεβαιωθούν ηλεκτρονικά, η αίτηση συνεχίζει κανονικά. Αν όχι, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει σχετικό δικαιολογητικό.

Σημαντική υπενθύμιση

Για να θεωρηθεί έγκυρη μια αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Οποιαδήποτε αίτηση παραμείνει σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν προχωρά σε εκκαθάριση.