Επίδομα €250: Οι δικαιούχοι και ποιοι μένουν εκτός

Ο Νοέμβριος αναμένεται να είναι μήνας διπλής οικονομικής ενίσχυσης για τους συνταξιούχους. Εκτός από την τακτική καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου, θα πιστωθεί και το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, το οποίο αποτελεί σημαντική ανάσα για χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εργάζονται εντατικά ώστε η πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ να πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου, με πιθανότητα ακόμη και νωρίτερης καταβολής. Η διαδικασία θα είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι οι άγαμοι θα λάβουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

«Κόφτες» στα κριτήρια – Ποιοι μένουν εκτός

Παρά την ενίσχυση, χιλιάδες δικαιούχοι αναμένεται να μείνουν εκτός λόγω των αυστηρών εισοδηματικών, περιουσιακών και ηλικιακών κριτηρίων.

Δεν δικαιούνται το επίδομα, μεταξύ άλλων:

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως 31/12/2024).

Όσοι έχουν υψηλή προσωπική διαφορά ή έλαβαν αναδρομικά εντός του 2024, καθώς αυτά προσμετρώνται στο ετήσιο εισόδημα.

Συνταξιούχοι που εργάζονται, καθώς το εισόδημα από την εργασία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό.

Δικαιούχοι με πρόωρη και όχι οριστική σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Άλλες ευπαθείς ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, χήρες κάτω των 65 ετών, και δικαιούχοι ΚΕΑ ή επιδόματος παιδιού.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (από δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς.

Συντάξεις: Ποιοι θα έχουν τριπλό κέρδος με επίδομα 250 ευρώ

Συντάξεις: Ποιοι θα έχουν τριπλό κέρδος με επίδομα 250 ευρώ

Βασική προϋπόθεση (Ηλικία): Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 1959.

Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια (Σωρευτικά):

Ετήσιο Εισόδημα: Έως 14.000 ευρώ για άγαμους, και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/συμφωνο συμβίωσης.

Ακίνητη Περιουσία (βάσει ΕΝΦΙΑ): Έως 200.000 ευρώ για άγαμους, και έως 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Η προσοχή στα παραπάνω κριτήρια είναι καθοριστική, καθώς, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με καθαρές συντάξεις που ξεπερνά το όριο των 26.000 ευρώ ετήσιου συνολικού εισοδήματος, ή διαθέτει επιπλέον εισοδήματα από ενοίκια, αποκλείεται από την ενίσχυση.