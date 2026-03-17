Επίδομα ανεργίας: Χαμόγελα από τους ναυτικούς μετά την αύξηση από τον Κικίλια – Το μήνυμα του Βάλλη [βίντεο]

Χαμόγελα σκόρπισε στους ναυτικούς η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια για αύξηση του επιδόματος ανεργίας.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) κ. Γιώργος Βάλλης, βρισκόμενος πάντα στο πλευρό των συναδέλφων του, στέλνει το δικό του μήνυμα.

Γιώργος Βάλλης: Το μήνυμα του Προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ

«Για χρόνια οι ναυτικοί στήριζαν την ελληνική ναυτιλία με κόπο, θυσίες και αθόρυφη δύναμη. Σήμερα, γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα για να ανταμειφθεί η δική τους στάση.

Η αύξηση του επιδόματος ανεργίας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Οικονομικών στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: κανείς δεν μένει πίσω όταν βρίσκεται εκτός ναυτολόγησης.

Δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση. Είναι πράξη δικαιοσύνης και σεβασμού προς ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα δυνατή στη θάλασσα.

Μπράβο για την πρωτοβουλία, δε σταματάμε εδω-οι ναυτικοί αξίζουν σταθερή, διαρκή και ουσιαστική στήριξη, αντάξια της προσφοράς τους.»

Νωρίτερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ανέφερε: «Το επίδομα ανεργίας μέχρι σήμερα για τους άνεργους ναυτικούς ήταν 350 ευρώ. Πολύ λιγότερο δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους ανέργους της χώρας. Το κάναμε 600 ευρώ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Στηρίζουμε τα επαγγέλματα της θάλασσας, στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας και αγωνιζόμαστε για αυτούς».

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που παρέχεται στους ναυτικούς, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ για τους έγγαμους ή διαζευγμένους με παιδιά των οποίων έχουν την επιμέλεια και στο ποσό των πεντακοσίων 500 ευρώ για τους άγαμους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο elite Στίλερ διαιτητής στο Μπέτις-Παναθηναϊκός

0
Ο Τόμπιας Στίλερ, κατηγορίας elite, ορίστηκε από την UEFA να...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Δύο απανωτά κύματα κακοκαιρίας «βλέπει» ο Μαρουσάκης – Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις την 25η Μαρτίου

0
Το άλλο του πρόσωπο θα μας δείξει ο Μάρτης...
ΚΟΣΜΟΣ

«Πτήση» πάνω από τα 100 δολάρια για το πετρέλαιο και πολεμικό κλίμα στην αγορά

0
Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή συντηρούν...
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός – Τι είπε ο υπουργός Άμυνας

0
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε την Τρίτη ότι...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τα 17 SOS για τη σωστή συμπλήρωση του Ε2

0
Ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων...

