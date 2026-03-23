Επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες -Απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ – Συνελήφθησαν δύο παίκτες ριάλιτι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της 23ης Μαρτίου μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το λεγόμενο «ελληνικό FBI», με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εικονικών εταιρειών και προχωρούσε σε ψευδείς ασφαλίσεις.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιείται από το 2018, προκαλώντας ζημία που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 22 συλλήψεις, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και δύο πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει σε ριάλιτι. Η υπόθεση φαίνεται να είναι ακόμη ευρύτερη, καθώς συνολικά κατηγορούνται περίπου 40 άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται μοντέλα αλλά και ένας δημιουργός περιεχομένου στο TikTok.