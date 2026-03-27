Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»: Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε προστασία σε εμπορικά πλοία [Φωτογραφίες]

Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην περιοχή επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής αποστολής «ASPIDES».

Η ελληνική φρεγάτα συνεχίζει να εκπληρώνει την αποστολή της, συμμετέχοντας στην προστασία και την ασφάλεια εμπορικών πλοίων που πλέουν στις περιοχές όπου διεξάγεται η επιχείρηση, σύμφωνα με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της επιχείρησης.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες από την περιοχή, όπου διακρίνονται εμπορικά πλοία εν πλω, υπό την επιτήρηση της ελληνικής φρεγάτας.

Greek Frigate HS HYDRA 🇬🇷successfully provided support to merchant vessels in the area of Operation, under EUNAVFOR ASPIDES.



ASPIDES continues to carry out its mandate, contributing to the protection and security of commercial maritime traffic within its area of Operation. pic.twitter.com/Cjs4CkhQ6d — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 27, 2026



