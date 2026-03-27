Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»: Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε προστασία σε εμπορικά πλοία [Φωτογραφίες]

Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην περιοχή επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής αποστολής «ASPIDES».
Η ελληνική φρεγάτα συνεχίζει να εκπληρώνει την αποστολή της, συμμετέχοντας στην προστασία και την ασφάλεια εμπορικών πλοίων που πλέουν στις περιοχές όπου διεξάγεται η επιχείρηση, σύμφωνα με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της επιχείρησης.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες από την περιοχή, όπου διακρίνονται εμπορικά πλοία εν πλω, υπό την επιτήρηση της ελληνικής φρεγάτας.
Greek Frigate HS HYDRA 🇬🇷successfully provided support to merchant vessels in the area of Operation, under EUNAVFOR ASPIDES.— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 27, 2026
ASPIDES continues to carry out its mandate, contributing to the protection and security of commercial maritime traffic within its area of Operation.