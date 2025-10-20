Δακτύλιος: Σε «παζλ» για δυνατούς λύτες φαίνεται πως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση γύρω από το πότε και αν επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, με την αναμονή να τελειώνει αργά το βράδυ της Παρασκευής (17/10) και τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας οχημάτων να τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στόχος είναι η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που αναμένεται να αυξηθούν με την επιστροφή των πολιτών από τις διακοπές του καλοκαιριού.

Πλέον, οι οδηγοί καλούνται να κοιτούν το… ημερολόγιο πριν κατευθυνθούν προς τους δρόμους που Δακτυλίου εφαρμόζοντας το σύστημα «μονά-ζυγά».

Μονά (1,3, 5, 7 και 9) κυκλοφορούν τις μονές ημερομηνίες,

Ζυγά (0, 2, 4, 6 και 8) τις ζυγές ημερομηνίες.

Οι ώρες και μέρες ισχύος

Ειδικότερα, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας γενικώς ισχύει από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, μεταξύ 07:00 και 20:00, καθώς και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Δεν εφαρμόζεται το Σαββατοκύριακο, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ώρες και ημέρες ισχύος:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Για τα ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Σε ποιες οδούς και λεωφόρους εφαρμόζεται ο Δακτύλιος

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τις λεωφόρους και τους δρόμους που βρίσκονται στα όρια του μικρού Δακτυλίου, ενώ η παράβαση φέρει πρόστιμα ύψους 100 ευρώ.

Ο δακτύλιος εφαρμόζεται στις λεωφόρους και οδούς:

Αλεξάνδρας

Ζαχάρωφ

Μεσογείων

Φειδιππίδου

Μιχαλακοπούλου

Σπ. Μερκούρη

Βρυάξιδος

Υμηττού

Ηλία Ηλιού

Αμβροσίου Φραντζή

Ανδρέα Συγγρού

Χαμοστέρνας

Πειραιώς

Ιερά Οδός

Κωνσταντινουπόλεως

Αχιλλέως

Πλατεία Καραϊσκάκη

Καρόλου

Μάρνη

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)

Λ. Αλεξάνδρας

Τι ισχύει για τους κατοίκους εντός Δακτυλίου

Τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ή ανανέωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής (Θ. Δηλιγιάννη 24-26, Αθήνα) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-14:00 και οι οδηγοί απαιτούνται να κατέχουν τα παρακάτω έγγραφα:

Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

Άδεια οδήγησης

Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Ποιοι εξαιρούνται και ποιοι κυκλοφορούν χωρίς άδεια

Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικότερα, το σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (εκ κατασκευής)

Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (εκ κατασκευής)

Οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου (εκ κατασκευής)

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές κάτω από 120 γρ./χλμ. CO₂ (NEDC), ταξινομημένα έως 31/12/2020

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές κάτω από 145 γρ./χλμ. CO₂ (WLTP), ταξινομημένα από 01/01/2021 και μετά

Χωρίς άδεια κυκλοφορούν επίσης:

Οχήματα Κρατικών Υπηρεσιών, ΟΤΑ και κοινής ωφέλειας

Οχήματα Πρεσβειών με Διπλωματική Άδεια

Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες (πρώτες 40 ημέρες)

Οχήματα ιατρών για επείγοντα περιστατικά

Οχήματα ατόμων με αναπηρία (με ειδική κάρτα ΑμεΑ)

Οχήματα που μεταφέρουν ασθενείς για θεραπεία

Τα μέτρα περιορισμού δεν εφαρμόζονται στις οριακές λεωφόρους και δρόμους που ορίζουν τον μικρό Δακτύλιο.

Εκνευρισμός για την καθυστέρηση της απόφασης

Σημειώνεται πως η απόφαση ήρθε μετά από αρκετές μέρες σύγχυσης, αντικρουόμενων πληροφοριών και… παρασκηνιακών διαρροών, με το μυστήριο για το πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας να λύνεται τελευταία στιγμή.

Με το ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025, που δημοσιεύθηκε, ορίστηκε επίσημα πως ο Δακτύλιος τίθεται ξανά σε ισχύ από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και θα παραμείνει έως και τις 10 Ιουλίου 2026. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αρ. 169743/2025) καθορίζει τα γνωστά μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στο κέντρο, με το κλασικό σύστημα «μονά – ζυγά», τις εξαιρέσεις για κατοίκους και ειδικά οχήματα, καθώς και τους ελέγχους που θα διενεργεί η Τροχαία.

Η καθυστέρηση στην έκδοση του ΦΕΚ προκάλεσε εκνευρισμό σε χιλιάδες οδηγούς και επαγγελματίες, που μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήξεραν αν τη Δευτέρα θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα ή όχι στο κέντρο. Μάλιστα, αρκετοί φορείς ζήτησαν εγκαίρως «σαφές χρονοδιάγραμμα» για να αποφευχθεί η αναστάτωση, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Έτσι, το αλαλούμ έλαβε τέλος μόλις δύο 24ωρα πριν την εφαρμογή των μέτρων, με τον δακτύλιο να επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας αν και καθυστερημένα.