Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι – Δύο τραυματίες

Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι, σήμερα (8/10) το πρωί.

Τα αίτια για το σοβαρό περιστατικό παραμένουν άγνωστα, μέχρι στιγμής, ενώ οι δύο εκπαιδευτές έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των επιβατών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το ατύχημα προκλήθηκε όταν κατά τη διάρκεια απογείωσης του αεροσκάφους αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού και έπεσε στο έδαφος.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Τecnam P2002-JF.

Τα αεροσκάφη αυτά είναι ιταλικής κατασκευής διθέσια, μονοκινητήρια ελικοφόρα, χαμηλοπτέρυγα και με σταθερό σύστημα προσγείωσης.

Χρησιμοποιούνται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων και ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας.