ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Θριάσιο Νοσοκομείο: Ρομά τα έκαναν γυαλιά καρφιά γιατί καθυστερούσε μια εξέταση – 2 συλλήψεις 

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σκηνές χάους και έντασης εκτιλύχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (8/7).

Σύμφωνα με το thriassio.gr, επεισόδια εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης, κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

Δεκάδες Ρομά συγκεντρώθηκαν στον χώρο του νοσοκομείου συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο, ωστόσο τα πράγματα ξέφυγαν όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν γιατρούς της εφημερίας.

Μάλιστα, προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε χώρους του νοσοκομείου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν δύο συλλήψεις γυναικών Ρομά.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορές, προπηλακισμό και διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, ενώ οι γιατροί κατέθεσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας για το περιστατικό.

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