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ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό φάρμακο για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

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ΕΟΦ: Στην απαγόρευση της διακίνησης συμπληρώματος διατροφής για τη χοληστερόλη προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα
ΕΟΦ

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας φαρμάκου που χορηγείται, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), λόγω προβλήματος που εντοπίστηκε κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Πρόκειται για την παρτίδα V0281 του φαρμακευτικού προϊόντος FAMPRIDIN-NEURAXPHARM 10MG, η οποία αποσύρεται από την αγορά εξαιτίας απόκλισης από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να ενισχυθεί η εθελοντική διαδικασία ανάκλησης που έχει ήδη δρομολογήσει η παρασκευάστρια εταιρεία.

Στο πλαίσιο της απόφασης, η ΙΦΕΤ Α.Ε., ως τοπικός αντιπρόσωπος του προϊόντος στην Ελλάδα, καλείται να ενημερώσει άμεσα όλους τους αποδέκτες του φαρμάκου και να προχωρήσει στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Παράλληλα, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι όλα τα σχετικά παραστατικά που αφορούν τη διαδικασία ανάκλησης θα πρέπει να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο, εφόσον ζητηθούν από τον Οργανισμό.

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