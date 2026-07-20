Έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά της Αργεντινής, τα διεθνή ΜΜΕ κατακεραυνώνουν τον Παρέδες

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία επισκιάστηκε εν μέρει από όσα ακολούθησαν μετά τη λήξη του τελικού απέναντι στην Αργεντινή. Οι πανηγυρισμοί των Ισπανών συνοδεύτηκαν από επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να εμπλέκονται σε λεκτικές και σωματικές αντιπαραθέσεις.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, όλα ξεκίνησαν από έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ρόδρι και τον Νικολάς Οταμέντι, ενώ λίγο αργότερα η κατάσταση ξέφυγε, με παίκτες και μέλη των δύο αποστολών να επιχειρούν να χωρίσουν τους πρωταγωνιστές.

Το μεγαλύτερο μέρος των επικρίσεων στράφηκε προς τον Λεάντρο Παρέδες. Πολλά ισπανικά μέσα υποστηρίζουν ότι ο Αργεντινός μέσος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα επεισόδια, εμπλεκόμενος σε διαδοχικές αψιμαχίες με τον Έρικ Γκαρθία και τον Γκάβι.

Οι εικόνες από τη σύρραξη έγιναν γρήγορα viral, με τις AS, Sport και Mundo Deportivo να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του «ανάξια ενός τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου», επισημαίνοντας ότι οι ενέργειές του αμαύρωσαν το φινάλε της διοργάνωσης.

Η Cadena SER κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, σημειώνοντας ότι ο Παρέδες έχασε την ψυχραιμία του μετά την ήττα, ενώ αρκετοί σχολιαστές στάθηκαν στο γεγονός ότι η ένταση συνεχίστηκε ακόμη και κατά τη διάρκεια των χειραψιών ανάμεσα στους δύο φιναλίστ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο βοηθός του Λιονέλ Σκαλόνι, Ρομπέρτο Αγιάλα. Δημοσιεύματα στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι υπήρξε περιστατικό με τον Ντάνι Όλμο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των πρωταθλητών κόσμου, γεγονός που επίσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Sport έκανε λόγο για εικόνες που δεν συνάδουν με έναν τελικό τέτοιου βεληνεκούς, επισημαίνοντας πως η ένταση ξεπέρασε τα όρια της αγωνιστικής αντιπαλότητας.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο σχολιασμό και εκτός Ισπανίας. Η βρετανική Daily Mail χαρακτήρισε τα επεισόδια «ντροπιαστικό φινάλε» ενός τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν διαχειρίστηκαν την ήττα με τον τρόπο που επιβάλλει το επίπεδο της διοργάνωσης.

Ανάλογη ήταν και η στάση γνωστών προσωπικοτήτων του ποδοσφαίρου. Ο Πιρς Μόργκαν άσκησε δριμεία κριτική μέσω των κοινωνικών δικτύων, ενώ ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας Τζο Χαρτ ξεχώρισε τον Λιονέλ Μέσι ως τον μοναδικό Αργεντινό που, κατά την άποψή του, αντέδρασε με ψυχραιμία και σεβασμό προς τους αντιπάλους.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος τόνισε ότι η ήττα αποτελεί μέρος του αθλητισμού και πως οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο με αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Η Ισπανία πανηγύρισε δίκαια, σύμφωνα με τη γενική εκτίμηση των περισσότερων διεθνών αναλυτών, την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της. Ωστόσο, το τελευταίο σφύριγμα δεν έβαλε τέλος στην ένταση.

Οι εικόνες από τις συμπλοκές και οι σκληρές τοποθετήσεις που ακολούθησαν κυριάρχησαν στην ειδησεογραφία των επόμενων ωρών, αφήνοντας μια δυσάρεστη επίγευση σε έναν τελικό που θα μπορούσε να είχε μείνει στην ιστορία αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο που παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο.