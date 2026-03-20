Εντείνονται οι εργασίες στη Διώρυγα της Κορίνθου – Η επιστολή Βάλλη στον Δήμα για την άμεση διάνοιξή της

Διώρυγα της Κορίνθου: Αυτοψία στο εργοτάξιο αποκατάστασης του πρανούς της Διώρυγας Κορίνθου, πραγματοποίησε σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπο Μυγδάλη.

Κατά την επίσκεψη στο έργο, διαπιστώθηκε πως έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα του φυσικού αντικειμένου, όπως η ενίσχυση της θεμελίωσης του νοτίου ακροβάθρου της γέφυρας των αγωγών μεταφοράς λυμάτων και οι εκσκαφές απαλύνσεων των πρανών της Διώρυγας.

Σχετικά, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Η αποκατάσταση των πρανών είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκάλεσαν οι μεγάλες καταπτώσεις των προηγούμενων ετών και να διασφαλίσουμε την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Διώρυγας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικά έργο, που έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μήκους 1χλμ., που είναι όμως αναγκαίο για την ασφάλεια των διελεύσεων. Σε λίγες μέρες προβλέπεται να διπλασιαστούν οι βάρδιες και να ενταθεί ο ρυθμός των εργασιών, ώστε να μπορέσουμε στο τέλος Ιουνίου να ολοκληρώσουμε την παρέμβασή μας στη διώρυγα της Κορίνθου και να ανοίξει, πάλι, με ασφάλεια τον Ιούλιο».

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης, ανέφερε:

«Η αποκατάσταση των καταπτώσεων στη Διώρυγα της Κορίνθου είναι άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχει ήδη δρομολογηθεί η εντατικοποίηση των εργασιών στο μέτωπο των παρεμβάσεων ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος αυτών. Στόχος μας είναι η ασφαλής επαναλειτουργία της Διώρυγας εντός του συντομότερου τεχνικά εφικτού χρόνου».

Παρόντες ήταν επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Yπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΔΙΚ (Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου) Αθανάσιος Μπίκας και ο Group Chief Operating Officer του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναστάσιος Αρανίτης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου, μετά τις σοβαρές καταπτώσεις στα έτη 2020–2021, με αποκορύφωμα το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου 2021.

Οι επιμέρους παρεμβάσεις που υλοποιούνται για τη θωράκιση της Διώρυγας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

· Την κατασκευή μέτρων ενίσχυσης της θεμελίωσης του νοτίου ακροβάθρου της γέφυρας των αγωγών μεταφοράς λυμάτων.

· Την εκτέλεση εκσκαφών σε όλα τα μέτωπα του έργου προς άρση της ετοιμορροπίας των υφισταμένων πρανών.

· Την κατασκευή όλων των αναγκαίων έργων διευθέτησης και απορροής των επιφανειακών υδάτων, μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών.

· Τον καθαρισμό της Διώρυγας από τα προϊόντα των καταπτώσεων και τα συντρίμματα της λιθεπένδυσης της αρχικής κατασκευής.

· Την κατασκευή πασσαλοτοίχου ποδός.

Διώρυγα της Κορίνθου: Παρέμβαση της ΠΕΠΙΕΘ για την άμεση διάνοιξή της

Σημαντική παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού σχετικά με την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας της Διώρυγα της Κορίνθου.

Με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, ζητά τον άμεσο προγραμματισμό συνάντησης, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα επίσπευσης του ανοίγματος της διώρυγας, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, αλλά και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του θαλάσσιου τουρισμού.

Όπως επισημαίνεται, το τελευταίο διάστημα η πίεση από επαγγελματίες του κλάδου, πληρώματα, ιδιοκτήτες σκαφών και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η παράταση του κλεισίματος έχει δημιουργήσει σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια λόγω πολεμικών εξελίξεων, αλλά και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως τα μελτέμια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για το ελληνικό yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό, κυρίως σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με τα Ιόνια Νησιά. Η αναγκαστική παράκαμψη της διώρυγας και ο περίπλους της Πελοποννήσου οδηγούν σε αυξημένο κόστος καυσίμων και σημαντική επιμήκυνση του χρόνου ταξιδιού, επιβαρύνοντας περαιτέρω έναν ήδη πιεσμένο κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται η ανάγκη άμεσης διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να στηρίξουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Τέλος, εκφράζεται η προσδοκία ότι, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού, θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση και ουσιαστικός διάλογος με τους φορείς του κλάδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ούτε ο θαλάσσιος τουρισμός ούτε οι μετακινήσεις προς τα νησιά του Ιονίου θα επηρεαστούν περαιτέρω, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων λόγω της διεθνούς συγκυρίας.