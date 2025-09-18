Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου – Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ένστολοι: Σε ισχύ τίθεται το νέο μισθολόγιο για τους ένστολους από τον Οκτώβριο. Οι αλλαγές στους μισθούς αφορούν 151.422 ένστολους (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς) και έτσι θα αυξηθούν μεσοσταθμικά κατά περίπου 128 ευρώ τον μήνα, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά Σώμα και κατηγορία.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η μέση μηνιαία αύξηση φθάνει τα 145 ευρώ, με 276 ευρώ στην κατηγορία Α΄ (ανώτεροι αξιωματικοί), 128 ευρώ στη Β΄ (υπαξιωματικοί) και 103 ευρώ στη Γ΄ (ΟΒΑ κ.λπ.).

Στην Αστυνομία η μέση αύξηση είναι 111 ευρώ, με 236 ευρώ, 128 ευρώ, 92 ευρώ και 63 ευρώ αντίστοιχα για τις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ (ειδικοί φρουροί). Αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται για Πυροσβεστική και Λιμενικό.

Οι ένστολοι θα δουν τις αυξήσεις στους μισθούς τους με τις αποδοχές του Οκτωβρίου και στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση της νομοθετικής ρύθμισης τότε θα τα λάβουν αναδρομικά με τις αποδοχές του Νοεμβρίου.

Παραδείγματα
Λοχαγός (Κατηγορία Α) με 15 έτη υπηρεσίας θα έχει καθαρή αύξηση περίπου 230 ευρώ τον μήνα.
Αστυφύλακας (Κατηγορία Β) με 10 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση περίπου 110 ευρώ τον μήνα.
Ειδικός Φρουρός (Κατηγορία Δ) με 5 έτη υπηρεσίας θα έχει αύξηση περίπου 60 ευρώ.

